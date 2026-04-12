Magyar gana las elecciones de Hungría con el apoyo de un actor, un director de cine y su mensaje «anticorrupción»

El europeísta Péter Magyar ha logrado en tiempo récord lo que parecía imposible: derrotar políticamente a Viktor Orbán, el líder de Fidesz que llevaba 16 años dominando Hungría con mano firme. Con apenas un 40% del escrutinio, el propio Orbán reconocía la victoria de un rival al que conoce bien: formó parte de su entorno hasta 2024.

El ascenso de Magyar ha sido tan fulgurante como disruptivo. Buena parte de su triunfo se debe a dos personas claves en su equipo: el actor Ervin Nagy y el director de cine Mark Radnai, quienes han sido fundamentales en la puesta en escena de Tisza, que ha llevado a la victoria apabullante, con más de 100 actos electorales y con más de 3 mítines diarios por parte del líder de Tisza.

La formación ha logrado movilizar masivamente a un nuevo electorado esperanzado con mejorar su situación económica, muy resentida por la paralización de los fondos europeos:

Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Holnap közösen történelmet írunk! ❤️🤍💚 pic.twitter.com/qxxlr2ZYvG — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 11, 2026

El surgimiento de Magyar como líder en Hungría

En apenas dos años, Magyar ha pasado de ser un alto cargo vinculado a Fidesz a convertirse en el principal ariete contra el mismo. Formado en las mejores instituciones y procedente de una familia acomodada, ha sabido, sin embargo, conectar con amplias capas de la sociedad húngara, especialmente con los jóvenes, a través de un discurso centrado en la denuncia de la corrupción estructural del poder.

El contexto económico fue clave. A finales de 2023, Hungría sufrió un fuerte repunte inflacionario: de niveles moderados cercanos al 1-2% se disparó hasta el 12% oficial, aunque en la práctica muchos hogares denunciaban subidas cercanas al 20%. El Gobierno de Orbán se vio obligado a recortar ayudas y subsidios domésticos heredados de la época soviética, lo que tensionó el modelo social que había sostenido durante años.

Pese a ello, la base electoral de Fidesz se mantenía sólida. La sociedad húngara entendía el contexto económico y no lo traducía en desgaste político. «Seguían viendo a Orbán como un líder que protegía los intereses nacionales», señalan fuentes próximas al partido a OKDIARIO.

El punto de inflexión llegó en febrero de 2024 con un escándalo sin precedentes. La entonces presidenta de la República, Katalin Novák —la primera mujer en ocupar el cargo—, se vio obligada a dimitir tras su implicación en el indulto a un condenado en un caso de abusos a menores. El impacto fue devastador, no solo por la gravedad del caso, sino porque Novák había sido previamente ministra de Familia, uno de los pilares ideológicos de Fidesz.

A la crisis se sumó la dimisión de la ministra de Justicia, Judit Varga, ex pareja de Péter Magyar. Fue en ese momento cuando Magyar dio el salto definitivo a la escena pública, convirtiéndose rápidamente en una figura mediática en lo que muchos calificaron como la «telenovela política» húngara.

Su primera gran entrevista marcó un antes y un después. En ella, no dudó en asumir su responsabilidad como antiguo miembro del sistema y denunciar desde dentro las dinámicas de poder de Fidesz. En cuestión de días, su popularidad se disparó hasta el 15% en intención de voto. Poco después, decidió fundar su propia formación, el partido Tisza (Respeto y Libertad).

El resultado fue inmediato. En las elecciones europeas de junio de 2024, Tisza logró alrededor del 29-30% de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país y obteniendo 7 eurodiputados, solo por detrás de Fidesz, que se situó en torno al 44-45%. Un resultado que confirmó el terremoto político en Hungría.

Pero el salto definitivo llegó en las elecciones nacionales, donde Magyar logró imponerse a Orbán en un resultado histórico que pone fin a más de una década de hegemonía política, pese a una campaña electoral agresiva entre ambos en la que el de Tisza estuvo en un centro de la polémica por una fotografía que se filtró donde aparecía junto a una raya de cocaína, así como la presunta implicación de unos vídeos sexuales que nunca salieron a la luz.

El mensaje anticorrupción de Magyar caló

En su primera intervención tras la victoria, Magyar lanzó un mensaje directo tanto a sus votantes como al aparato del Estado: «Hoy Hungría ha demostrado que no tiene miedo. Este no es el triunfo de un partido, sino de una nación que quiere recuperar su dignidad». En un tono firme, prometió una «era de rendición de cuentas» y aseguró que «nadie estará por encima de la ley, independientemente de su posición».

Esto es clave para entender que Magyar no es visto por parte de los húngaros como un candidato de izquierdas, sino un líder del «cambio» tras 16 años de Orbán en el poder, que recupere la esencia de Fidesz sin «corrupción».

Más allá del discurso político, Magyar ha construido también un relato simbólico en torno a su proyecto. Durante la campaña, recurrió en varias ocasiones a la historia del río Tisza como metáfora nacional: un cauce que atraviesa Hungría y que, pese a las dificultades, siempre encuentra salida.

El propio Magyar llegó a comparar esta narrativa con la filosofía que inspira la película Wing Spring, donde la resistencia, la adaptabilidad y la fuerza interior permiten superar a adversarios aparentemente superiores. Según su entorno, esa simbología ha sido clave para conectar emocionalmente con el electorado: «Tisza no es solo un partido, es una idea de país que fluye y se abre paso».

Köszönjük Magyarország! — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

De este modo, Magyar, que a su vez, significa «magiar» (la etnia húngara) ha conseguido algo más que una victoria electoral: ha articulado un movimiento capaz de convencer a la mayoría de los electores sin entrar en polémicas con la guerra de Ucrania, pese a que Orbán en esta campaña electoral ha insistido en demostrar que Tisza, como miembro del Partido Popular Europeo (PPE), no mantendrá a Hungría ajena a la guerra con Rusia.