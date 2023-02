La impresionante herida que ha dejado el terremoto en tierras de Turquía recuerda, en cuanto se ve la grieta kilométrica, a la falla de San Andrés de California (Estados Unidos) y Baja California (México). Una grieta, la turca, de más de 30 metros de profundidad y 200 de ancho, que, a su paso por la localidad de Tepehan, en el distrito de Hatay, ha partido en dos un olivar de 35 hectáreas, según se ve en varias cuentas de redes sociales.

Aziz Gündüz, uno de los residentes de la zona, ha relatado que «hubo una gran explosión, no la vi, pero escuché su sonido. Cuando miré por la mañana, vimos la ruina de este lado. Este lado era el campo, era plano. No sé qué pasó».

After the earthquake in Hatay, Turkey a 30-meter-deep rift was formed along the fault. Olive groves were split in two

