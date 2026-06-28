La Fundación HispanoJudía se suma a la ayuda a las víctimas del terremoto de Venezuela y activa una recaudación de fondos

La Fundación HispanoJudía se ha sumado a las diversas inciativas de ayuda a favor de las víctimas por el terremoto sufrido en Venezuela, que hasta este domingo se ha cobrado 1.450 vidas y donde aún hay miles de desaparecidos, y ha lanzado dos plataformas para recaudar fondos y destinarlos íntegramente a la reconstrucción. Se trata, según han explicado, de una «iniciativa destinada a apoyar de forma directa a la población más vulnerable afectada por los recientes terremotos».

Lo recaudado por la Fundación HispanoJudía será donado íntegramente a CADENA Internacional, la red humanitaria judía que ya ha venido actuando sobre el terreno en la propia Venezuela, «llevando a la acción el principio de Tikun Olam, reparar el mundo», subrayan.

Para ello, han activado dos plataformas para realizar las donaciones. En este link de la plataforma segura de pagos PayPal se pueden realizar las donaciones que se hagan desde dentro de la Unión Europea, que podrán beneficiarse de las deducciones fiscales que correspondan a cada país.

Mientras, en este link de Stripe se pueden hacer donaciones desde Estados Unidos y del resto del mundo. En EEUU se aplicará la deducción fiscal 501(c)(3).