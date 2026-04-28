EEUU lanza unos pasaportes especiales con la imagen de Trump para conmemorar el 250 aniversario del país

El Departamento de Estado de Trump ha presentado un nuevo diseño para los pasaportes «America250». Los pasaportes de edición limitada tendrán una imagen del presidente de Estados Unidos Donald Trump en su interior, rodeado por la Declaración de Independencia.

Los pasaportes se lanzarán este verano. Forman parte de la celebración más amplia «America250» de la administración Trump, que también incluye una carrera de Fórmula 1 en el National Mall en agosto y una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca en junio.

Los dibujos muestran la imagen de Trump rodeada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera de Estados Unidos de barras y estrellas, junto con la firma del presidente de Estados Unidos en dorado. En la otra página se muestra la famosa pintura de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, y James Madison.

La portada de los pasaportes conmemorativos ha sido ligeramente modificada: las palabras «Estados Unidos de América» se han ampliado y se ubican en la parte superior, sobre el escudo. La contraportada presenta una bandera estadounidense con el número «250» centrado entre las 13 estrellas de la versión de 1777.

En la imagen superior, se puede ver un pasaporte actual, en el que la imagen ilustra el poema Defensa de Fort McHenry, escrito por Francis Scott Key en 1814, que más tarde se convertiría en el himno nacional estadounidense, The Star-Spangled Banner.

«Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar una edición limitada de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica», declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado a Fox News Digital.

Los pasaportes mantendrán todas las medidas de seguridad de alto nivel existentes, además de incorporar ilustraciones patrióticas mejoradas. Se espera que se lancen alrededor de julio, coincidiendo con el aniversario, y se expedirán en la Agencia de Pasaportes de Washington por orden de llegada hasta agotar existencias.

«Si bien presentan ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, [los nuevos pasaportes] seguirán manteniendo las mismas medidas de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo», añadió Pigott.

Entre el 25 de junio y el 10 de julio de 2026, el National Mall en Washington, se transformará en la «Gran Feria Estatal Americana» y contará con eventos al estilo rodeo, una noria y pabellones de todos los estados y territorios.