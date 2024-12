La cadena ABC acuerda pagarle 15 millones a Trump para evitar ir a juicio por difamación

ABC News ha acordado pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Donald Trump. La cadena de TV ha decidido con este acuerdo evitar ir a juicio en un caso por difamación. La demanda fue presentada por el presidente electo. La cadena quiere evitar el elevado coste económico y de reputación de un proceso legal de este tipo. La demanda se presentó después de que en antena el presentador estrella George Stephanopoulos, ex portavoz de la Casa Blanca con Bill Clinton, afirmase que el presidente electo había sido declarado en un juicio civil responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll. ABC News es la división de noticias de la cadena ABC, propiedad de Disney General Entertainment Content. Su CEO Dana Walden es amiga de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata que perdió en las elecciones del pasado noviembre contra Trump. Se conocen desde 1994. Sus respectivos maridos son amigos desde los 80. A su vez, Disney General Entertainment Content es parte de The Walt Disney Company. Su CEO Bob Iger es amigo del ex presidente Barack Obama.

Según los documentos del acuerdo hechos públicos el sábado, ABC también publicará una nota en su sitio web expresando su arrepentimiento por la afirmación en un segmento del 10 de marzo en el programa This Week de Stephanopoulos y pagará un millón de dólares en honorarios legales al abogado de Trump. En un comunicado, ABC News dijo: «Nos complace que las partes hayan llegado a un acuerdo para desestimar la demanda en los términos de la presentación judicial»

El presidente electo Donald Trump demandó a Stephanopoulos y a ABC por difamación días después de que el presentador afirmara durante una entrevista con la representante Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, que Trump había sido «declarado responsable de violación». Según el acuerdo, esta declaración tergiversó los veredictos en las dos demandas de Carroll contra Trump.

El año pasado, Trump fue declarado responsable de agredir sexualmente y difamar a Carroll. Fue condenado a pagarle cinco millones de dólares. En enero, fue declarado responsable de otras demandas por difamación y condenado a pagar a Carroll 83,3 millones de dólares. Trump ha recurrido ambas sentencias.

La demanda de Trump, interpuesta el pasado 15 de julio en la corte del distrito sur de Florida, acusa a Stephanopoulos, de hacer las declaraciones con malicia y conociendo que eran falsas.

La cadena tendrá que pagar un millón de dólares en honorarios de abogados de Trump y junto a Stephanopoulos emitirá declaraciones de «arrepentimiento».

¿Quién es George Stephanopoulos ?

Stephanopoulos creció en Cleveland (Ohio). Se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. En 1983 acudió a la Universidad de Oxford como becario Rhodes. Se sacó un máster en Teología. Después se trasladó a Washington. Comenzó su carrera política como ayudante del congresista demócrata de Ohio Ed Feighan. Fue sujefe de gabinete. Trabajó en la campaña presidencial de Michael Dukakis en 1988. Después se incorporó al equipo del ex líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Dick Gephardt. Fue subdirector de la campaña presidencial de Clinton en 1992, y tras la toma de posesión de Clinton en 1993 Stephanopoulos se convirtió en uno de los asesores más importantes del nuevo presidente. Fue portavoz de la Casa Blanca con Clinton.

En 1997, Stephanopoulos se incorporó a la cadena ABC como analista político de This Week, presentado entonces por Sam Donaldson y Cokie Roberts). Este pasado verano, llevó a cabo la entrevista a Joe Biden cuando todavía el presidente intentaba salvar su candidatura tras el desastroso debate contra Donald Trump.