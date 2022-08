En la vuelta al cole, siempre hay que forrar los libros para que no se estropeen. Seguro que es algo que has realizado muchas veces, pero seguro que lo has hecho mal toda la vida. Gracias a este procedimiento para conservarlos mucho más tiempo, vamos a poder llevarlos con nosotros en bolsos o mochilas miedo de que sufran algún daño.

Y es un truco útil pensando en evitar que acaben de romperse si están algo deteriorados como también si el objetivo es mantenerlos impecables cuando los acabamos de comprar.

Te contamos cómo forrar los libros

Aunque antiguamente muchas eran las personas que forraban sus libros para garantizar la conservación de su portada (principalmente), poco a poco parece que esta costumbre ha ido desapareciedo , aunque todavía es una buena alternativa cuando tenemos un viejo libro que no deseamos que se acabe de romper o que la portada se nos raye. Esto es algo realmente fácil que podemos hacer con papel de periódico (como se solía hacer en antaño), papel de colores o decorado, como el de regalo, o un papel específico que hayas comprado para esta labor.

Pasos para forrar libros

Una vez tengas el libro que deseas forrar debes tomar el papel que hayas elegido para forrar y mides el libro para poder cortar el papel de modo que no te sobre demasiado trozo una vez esté forrado. Una buena idea es la de abrir el libro por la mitad, colocarlo sobre la hoja de papel o de periódico y recortar el papel alrededor del libro, dejando al menos dos o tres centímetros de margen. Una vez tengas el papel cortado, abre el libro por la tapa principal o portada, y lo colocas en el papel. Coge las tijeras de nuevo y recorta las esquinas exteriores del papel en perpendicular y las esquinas que coinciden con las del interior del libro de forma recta. A continuación, debes doblar el papel hacia dentro, es decir, hacia la portada. Coges un trozo de cinta adhesiva o celo y fijas el papel tanto en por arriba como abajo así como en el lado vertical. El siguiente paso consistirá en hacer lo mismo pero con la contraportada. Es decir, cortamos de nuevo el papel para que lo podamos doblar y pegar a la contraportada. Forrar libros es algo realmente sencillo tal y como comprobarás, aunque te aconsejamos que el trozo de cinta adhesiva que uses para pegar el papel no sea demasiado grande para que cuando quieras quitarlo, arranques un trozo de libro. Por otro lado, y esto es mejor para los libros de texto, tienes también la opción de forrar con un forro adhesivo. Debes seguir el mismo proceso y una vez tengas cortado el forro, debes retirar el papel protector de un lado y pegar, y seguir luego los mismos pasos con el otro lado.

La idea es que tanto la tapa como la contratapa envejezcan de la forma más segura posible y lo que necesitaremos es papel de periódico, papel de colores o papel decorado como el de los regalos. Incluso, podemos encontrar en el mercado papel diseñado para forrar libros.

¿Cómo forrar un libro paso a paso?

Evidentemente, primero tienes que tener el libro que vayas a proteger con este método y el papel. Cuando dispongas de ambos elementos, abre el libro por la mitad dejando un margen de dos o tres centímetros abajo, arriba y a cada lado y córtalo cuidadosamente.

Tienes que centrar el papel y doblar el restante en uno de los lados, primero hacia el interior de la portada. Coges un trozo de cinta adhesiva y lo pegas para que no se vean esos sobrantes. Luego debes repetir el mismo truco, pero con la contratapa, hasta que no sobre ni un poco.

Una vez que hayas concluido con los dos lados del libro, éste estará forrado y al resguardo del uso diario y el desgaste que se produce en los materiales impresos como las tapas y las contratapas de las publicaciones escritas.

Además, te recomendamos cambiar el forro cuando comience a tener signos de estar estropeado.