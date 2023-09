Plantas El trucazo para que el jazmín de tu balcón esté siempre cuidado y hermoso

Llega la primavera y a muchos nos da por plantar flores. Si tienes pensado incluir esta planta bonita y aromática en tu jardín de cara al otoño, antes debes saber cómo cuidar el jazmín. Hablamos de una especie con ciertas necesidades específicas a las que deberás atender para que muestre su mejor versión.

Esta planta destaca por esas flores blancas pequeñas, que emanan una fragancia muy agradable pero para nada invasiva. Perfectas para ubicarlas dentro como fuera del hogar, es momento de analizar los elementos básico que hacen a sus cuidados.

Qué es un jazmín

Es una planta que proviene de la familia Oleaceae. Su nombre deriva del idioma persa, donde la planta crece naturalmente exuberante y fragante. La planta es famosa por su deliciosa fragancia, una esencia utilizada también en el mundo de los perfumes.

Es también conocida por sus flores blancas y amarillas, con mucha fragancia. Esta planta cuenta además con alrededor de 200 especies.

Si tienes la suerte de poseer un jardín o una amplia terraza, no podrás resistir la tentación de comprar plantas perfumadas, como los rosales o los jazmines, que aunque no necesitan de cuidados demasiado complicados, sí requieren de nuestra atención, de modo que veamos a continuación, paso a paso, cómo se cuida un jazmín.

Pasos para que el jazmín de tu balcón esté siempre cuidado

El jazmín es una planta originaria de Medio Oriente; por lo tanto, necesita mucha luz y sol para crecer sano. En invierno, además, es aconsejable cubrir la maceta con hojas secas para mantener las raíces calientes. No es esencial comprar la planta de la floristería; también puedes cortar una rama de la planta de un amigo o pariente y proceder con la multiplicación por esquejes. Ten cuidado con las plagas: al igual que las rosas, el jazmín es vulnerable a los áfidos y las cochinillas. En el caso de tener una planta de jazmín trepadora, no son necesarios grandes esfuerzos. No esperes que crezca demasiado en poco tiempo. Por otro lado, el jazmín es una planta poco exigente. La planta no requiere muchos más cuidados, ni siquiera como poda.



Luz

Son plantas que requieren de luz solar directa para asegurar la floración. Sin embargo, no es conveniente exponerlas a los rayos solares a lo largo de la jornada o los ejemplares podrían acabar secos. Lo ideal es que reciban sol por la mañana o por la tarde.

Temperatura

Al ser una especie que viene de países de climas suaves, no soporta las temperaturas demasiado bajas ni altas. Recomendamos protegerlas tanto de las heladas como de los días calurosos del verano. En esas épocas, el consejo es llevarlas al interior de la casa.

Riego

Debe ser regular durante la primavera y el verano. Se aconseja regarlas día sí día no, revisando que la tierra no se encharque. Durante el invierno es suficiente con regarla una o dos veces a la semana. Si quieres, puedes usar macetas con autorriego.

Sustrato

Más allá de que se caracteriza por su buena resistencia, añadirle un poco de sustrato rico en nutrientes nunca es mala opción. Debes complementar el abono con tierra arcillosa para que siempre esté bonito, y pueda adaptarse a las condiciones del clima.

Trepadora

Si tu deseo es que sea como planta trepadora, entonces tienes que acompañar el jazmín con una guía o tutor. Si no, no podrá trepar las superficies porque no tiene la fuerza para ello. Con una guía o tutor, logrará alcanzar una altura respetable.