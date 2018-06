Saber cómo vestir es algo que puede resultar complicado si tenemos en cuenta las muchas alternativas de moda que existen, y sobre todo la gran cantidad de prendas que hay. En el caso de la moda formal en concreto, el problema llega cuando hemos de combinar corbata, camisa y traje, y no sabemos cómo. Nosotros te lo explicamos a continuación, en esta guía de pasos que es de lo más sencilla.

Trajes con camisa y corbata

La moda en lo que respecta a los trajes suele ser cambiante y no solo en cuanto a colores o diseños, sino también en el uso de la camisa que puede llevarse con o sin corbata. Ahora que ya estamos en verano, puede que no te interese demasiado usar corbata, pero ¿qué ocurre si has de asistir a un acto o evento en el que es obligatorio llevarla? Tendrás entonces que pensar qué corbata elegir con el traje que te pongas o qué camisa es la que mejor te va a quedar.

Lo cierto es que no existe una “regla de oro” que nos diga con exactitud cómo combinar corbata, camisa y traje de manera correcta siempre, pero si te dejas llevar por tu propia intuición y sigues estos consejos que os damos, seguro que acertarás siempre.

Pasos para combinar corbata, camisa y traje

A partir del traje, la corbata y la camisa que tengamos en mente, deberemos saber cómo combinar el resto de elementos.

De este modo debes aplicar estos diez pasos y verás como aciertas:

1. Elige siempre a partir del traje

Siempre debes combinar tus prendas a partir de la pieza más grande de ropa. Por ello, antes de pensar en camisas o corbatas, debes elegir bien el traje. Una vez elegido, lo colocas sobre la cama. A continuación, elige la camisa y la colocas debajo de la chaqueta. Si has encontrado una camisa adecuada, elige la corbata correcta. Siempre opera en este orden, empezando por la prenda más grande hasta la más pequeña

2. Presta atención a los diferentes diseños de estampados y colores.

Un traje a rayas y una camisa a rayas, y además una corbata estampada simplemente no funciona. Por otro lado, si es todo del mismo color tampoco te funcionará: traje azul, camisa azul con corbata azul. Entonces ¿ cómo combinar estampados y colores? debes seguir estas pautas

Combina trajes de color con camisas blancas y corbatas del mismo color o estampadas Combina trajes en azul, con camisas en blanco o azul cielo y corbata en rojo. Combina trajes estampados, con camisas de color blanco y corbata de estampado ligero. Combina trajes en negro o gris, con camisa blanca y corbata oscura Combina trajes en negro, con camisa de color suave y corbata con estampado.

3. Cómo combinar bien los colores

Si lo de los colores es un auténtico problema para ti y has llegado a llevar un traje de color rojo con camisa en amarillo y corbata en verde, debes saber dos cosas

El color azul es clave para la moda formal. Ya sea un traje azul o una camisa azul o corbata del mismo tono. Siempre funciona aunque no todo a la vez. Por otro lado, la combinación óptima de colores para el traje, la camisa y la corbata se crea cuando la armonía de los colores y el contraste de los colores se contrapesan. Los contrastes dan ímpetu a la armonía y los colores equilibrados reducen el contraste en la dirección opuesta. Así que no uses demasiada tonalidad o colores que sean muy llamativos.

4. Usa estampados de rayas

La interacción del traje, la camisa y la corbata es relativamente simple cuando se trata de dos motivos o estampados iguales en las tres prendas de vestir. Una camisa a rayas con una corbata a rayas puede verse muy bien si eliges las rayas con diferentes tamaños. Esto también se aplica cuando el traje es de rayas y la camisa también. Por lo tanto, siempre combina rayas muy angostas con rayas muy anchas y nunca uses dos rayas del mismo tamaño o tamaño similar.

5. Usa estampado de cuadros

No es tan obvio como en el caso de las rayas. En este caso, es aún más importante que los cuadrados sean tan diferentes como sea posible en forma y tamaño. De lo contrario, el ojo de la persona que se encuentra frente a ti rápidamente te dirá que es difícil mirarte.

6. Como usar estampados que son distintos

Mientras que en el caso de dos estampados iguales, las dimensiones deben estar completamente equilibradas, en el caso de dos estampados diferentes, es exactamente lo contrario. Deben ser del mismo tamaño posible, ya sean grandes o medianos. En el caso de pequeños estampados, se deben evitar aquellos que sean muy distintos. Así que una camisa con rayas anchas con una corbata ancha es una buena combinación, al igual que una chaqueta con grandes cuadrados con una corbata de rayas anchas.

7. No arriesgues nunca

Entonces, ¿un traje príncipe de gales, una camisa a cuadros y una corbata a rayas funciona? No es tan fácil decirlo, si las proporciones de los motivos son similares. Pero es un poco arriesgado y por esta razón no lo recomendaría.

8. Apuesta por looks clásicos

Cuando no sepas cómo combinar traje, camisa y corbata tan solo elige algo clásico y seguro acertarás. En este sentido podemos mencionar por ejemplo los trajes negros o azul marino con camisa blanca y corbata a juego, o los trajes que se llevan con camisas azul cielo y corbata de rayas.

9. Combina estampados distintos pero de igual tamaño

Ya hemos hablado de cómo combinar traje, camisa y corbata con estampados distintos, pero ahora hablamos del tamaño. En el caso de cuadrados anchos o grandes, estos tienen que combinarse con rayas medianas, grandes y luego más pequeñas, y también la determinación del color debe ser ideal.

10. Para terminar la regla más simple

Si no estás completamente seguro de tu elección de traje y combinación, y si no tienes un gran presupuesto tan solo apuesta por lo simple y ahorra dinero en la ropa y compra camisas sencillas, de esta forma, nada puede salir mal. El contraste lo puedes tomar gracias a las corbatas estampadas y llenas de color.