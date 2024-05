Horóscopo hoy 12 de mayo: predicción completa de todos los signos del zodiaco para esta semana

La locura máxima llega al horóscopo, si has notado las tormentas electromagnéticas de estos días, este domingo 12 de mayo estarás preparado para la predicción completa de estos signos del zodiaco. Ha llegado el momento de prepararse para empezar un nuevo ciclo con novedades importantes.

Esta semana arrancará con algunas sorpresas para determinados signos del zodiaco. Será mejor que nos preparemos para vivir unas jornadas que pueden ser una auténtica pesadilla. Descubre qué te depara el futuro a través de una predicción clave en estos días camino a la luna llena.

Aries asume el control

Será mejor que te prepares para lo peor, especialmente cuando estás ante un cambio que puede ser el que te marque para siempre. Hay ingredientes que quizás deberás empezar a visualizar antes de que sea tarde y que empieces a notar que el mundo te acaba superando de una forma o de otra. Coge las riendas de tu vida.

Tauro, no hay perdón

Te autocastigas a ti mismo, no es que no vayas a sentirte totalmente abandonado de la mano de Dios, es que parecerá que tus acciones no tengan ningún perdón. Por lo que, tendrás que ser el primero en auto perdonarte y empezar a hacer borrón y cuenta nueva con todo lo que te está rodeando en este momento.

Géminis esta semana notarás la diferencia

El hecho de que te sientas una persona radicalmente distinta a la que eres es algo que puede ser bueno. Recuerda cómo eras antes y empieza a gestionar mejor unos beneficios que pueden llegar a ser especialmente complicados de gestionar. Todo cambio implica una capacidad de adaptación que puede durar un poco.

Cáncer vivirá uno de tus mejores momentos

El reencuentro puede llegar a ser especialmente deseado y muy especial. Vas a sentir que todo cuadra y lo hace de tal forma que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Vive el momento y disfruta de lo que hay por delante, será el momento adecuado para conseguir todo lo que deseas y más.

Leo sufrirás en silencio

A nadie le interesa conocer las miserias de la gente, en tu caso, no quieres saber qué le pasa a la gente de tu alrededor, solo querrás dejar salir una serie de elementos que llevas dentro. Quejarse absolutamente de todo, no es que traiga cosas buenas, sino más bien todo lo contrario, puede ser peor de lo que imaginas.

Virgo empezarás desde cero

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar algunos elementos de tu vida que te invitarán a comenzar desde cero. Será el momento adecuado para volver a avanzar y de hacerlo, tendrás que poner un poco de tu parte para hacerlo. Nada llega sin hacer algo para conseguirlo, es cuestión de ponerte manos a la obra.

Libra tienes que invertir en ti

A menos que te dediques un poco más de tiempo, es imposible que acabes consiguiendo aquello que deseas. Sólo debes estar preparado para afianzar determinados retos que son claves y que quizás debes tener sobre la mesa para seguir siendo tú mismo. Todo parece que llegará sin aviso previo, así que debes estar preparado.

Escorpio toma la directa

No te dejes vencer por los problemas, lo mejor que puedes hacer es tomar la directa y empezar a gestionar ese cambio que debes poner en práctica, de lo contrario, no vas a poder llegar allí a donde deseas. Es solo cuestión de tiempo que te empieces a rendir de forma excepcional y constante hasta que nada quede de por medio.

Sagitario escucha tu corazón

Hay personas que no lo han tenido nada fácil y estás tú para empezar a decirles aquello que esconden. Pero a la hora de gestionar determinados problemas, eres la persona que está detrás de estos inconvenientes que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Escucha tu corazón antes de que sea tarde.

Capricornio te sentirás abatido

Quizás sean las tormentas de estos días o algunos cambios que habrán llegado con el paso del tiempo, pero estos días te costará un poco más de la cuenta levantar el ánimo. No tendrás la energía de días pasados para ponerlo todo sobre la mesa, sino todo lo contrario, te costará levantarte de nuevo esta semana.

Acuario, vigila tus espaldas

Alguien que vive muy cerca de ti, quizás te prepare una sorpresa, ten mucho cuidado porque puedes tener que hacer frente a un duro cambio que no llegará por casualidad. Tienes que ser fuerte y determinar qué es lo que te espera, nunca confíes en nadie al 100%, especialmente si lo acabas de conocer.

Piscis dudarás hasta de tu sombra

Ha llegado un periodo de dudas para ti. Te costará saber en todo momento qué es real y qué no, que hay de bueno y de malo en una relación o relaciones que crecen como setas. Tanta vida social puede acabar siendo la que te haga reflexionar a tiempo, sabiendo que puedes gestionar mejor determinados detalles.

Esta semana empezará con mucho movimiento astral, pero a medida que vaya avanzando, las aguas volverá a su cauce y lo hará de forma común para todos los signos.