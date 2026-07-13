Misterio resuelto tras casi 400 años: identifican el barco holandés que transportaba oro y que nadie había encontrado hasta ahora

Identifican el barco holandés que transportaba oro y que nadie había encontrado hasta ahora, el misterio ha sido resuelto tras casi 400 años. Lo que han encontrado estos expertos pone los pelos de punta, nada más y nada menos que un elemento que, sin duda alguna puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. El pasado vuelve y nos descubre que no lo conocemos todo, sino que estamos a merced de unos cambios que pueden ser esenciales.

Han pasado cientos de años, pero cuidado porque lo que han descubierto estos expertos es realmente lo que puede cambiarlo todo. Este pasado que queremos redescubrir con algunos detalles que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este barco holandés que transportaba un pequeño tesoro hasta ahora se había dado como desaparecido. En unos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado en estos días que, hasta la fecha, nadie hubiera ni imaginado. Este descubrimiento puede darnos algunos detalles más de lo que realmente puede aparecer en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Tras casi 400 años el misterio ha sido resuelto

El misterio ha sido resuelto después de casi 400 años en los que nadie hubiera podido imaginar el destino de este barco. En la exploración de los mares del norte, en ese viaje hacía un continente desconocido, el riesgo podría acabar siendo enorme en aquellos días.

No sólo por la amenaza del recorrido, sino también ante el riesgo de algunos elementos que se convirtieron en el proceso natural de unos cambios importantes. Estaremos a merced de esta situación que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Este barco que se enfrentó al mar y a los piratas desapareció hace más de 400 años, con una serie de novedades que quizás hasta el momento, nadie pensaba que podríamos tener. Es momento de conectar directamente con nuestro día a día y hacerlo de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

El misterio ha sido resuelto con un barco que ha sido localizado y unos expertos que han sido capaces de recrear al detalle los últimos tiempos de este increíble barco. Un viaje al pasado que nos ayudará a recrear este viaje a las profundidades de un mar que nos guardará más de un secreto a voces.

Identifican el barco holandés que transportaba oro y que nadie había encontrado hasta ahora

Nadie había podido encontrar hasta ahora un barco holandés que transportaba oro y que, hasta el momento, nadie hubiera visto llegar. Sin duda alguna, habrá llegado la hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera visto llegar. Son tiempos de aprovechar esta tecnología para poner sobre la mesa esos misterios del pasado que pueden ayudarnos a entender el presente.

Tal y como explica un reciente artículo del medio especializado Scitehcdaily: «Durante casi 400 años, un buque mercante que transportaba uno de los productos más valiosos del mundo desapareció bajo el Canal de la Mancha, dejando poco más que artefactos dispersos y preguntas sin respuesta. Ahora, después de casi tres décadas de trabajo de detectives arqueológicos e históricos, los investigadores finalmente han descubierto su identidad, revelando un capítulo olvidado de las rutas comerciales globales que conectaron el norte de África y Europa durante la Edad de Oro holandesa. El naufragio, descubierto frente a la costa sur de Inglaterra junto con más de 400 monedas de oro, ha sido identificado como el Dom van Keulen, un barco comercial holandés que partió de Marruecos hacia los Países Bajos en el otoño de 1633. Mucho más que resolver la identidad de un solo barco perdido, el descubrimiento proporciona una rara evidencia física del lucrativo comercio de oro que unía Marruecos, África Occidental y el imperio comercial holandés en rápida expansión. La identificación se detalla en el nuevo libro From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo, el resultado de casi 30 años de investigación por parte de especialistas del Museo Británico, la Universidad de Bournemouth (BU) y el South West Maritime Archaeology Group».

Siguiendo con la misma explicación: «Dave Parham, profesor de Arqueología Marítima en la BU, editó el libro con Venetia Porter, ex curadora principal de arte islámico y contemporáneo de Oriente Medio en el Museo Británico. Porter trabajó con el South West Maritime Archaeology Group para aprender más sobre la carga y el barco después de que se descubriera el naufragio en 1995. Dave Parham dijo: «Entre su carga había 150 bolsas de goma arábiga, 64 bolsas de salitre, 320 pieles de cabra y 9.000 ducats de Barbary, monedas de oro marroquíes. Se cree que la mayor parte de la carga fue rescatada en ese momento, pero más de 400 monedas permanecieron en el lecho marino hasta que fueron descubiertas por el South West Maritime Archaeology Group en 1995». Dave continuó: «Esto proporciona un contexto importante para la riqueza y la arquitectura de los Sharifs saádianos, el comercio de oro africano y evidencia tangible del floreciente comercio marítimo del siglo XVII que une Marruecos, los Países Bajos y Gran Bretaña».