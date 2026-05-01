Los arqueólogos quedaron atónitos: recuperan fragmentos de un poema de fama mundial oculto dentro de una momia antigua

Recuperan fragmentos de un poema de fama mundial oculto dentro de una momia, los arqueólogos se han quedado atónitos. De tal forma que quizás hasta el momento no sabíamos la importancia de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por uno de los descubrimientos más importantes de estos años. Una situación que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica y hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Los arqueólogos se han quedado en shock ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos atendiendo ante algunos detalles que pueden ser esenciales. Un giro radical que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en estos días en los que realmente un pequeño gesto puede convertirse en el detalle que nos sumergirá de lleno en estos días en los que empezamos a reconstruir la historia de forma realmente sorprendente. Se quedaron atónitos los arqueólogos ante un descubrimiento que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Estaremos a merced de un poema de fama mundial que ha aparecido dentro de una antigua momia.

Están atónitos los arqueólogos

Los arqueólogos están en shock ante el descubrimiento de un tipo de momia que ha revelado un secreto enorme. Este elemento ha acabado siendo el que nos aportará un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más.

Con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de reconstruir una de las historias más famosas de los últimos tiempos, una obra magna que ha sido transmitida de generación en generación. Inicialmente de transmisión oral.

Este poema que ha sido parte de la historia más grande jamás contada ha acabado siendo el detalle que sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que tocará empezar a visualizar un giro radical en cada descubrimiento que se realiza.

Poco a poco, descubrimos lo que puede pasar con una historia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada elemento puede ser esencial y sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en estos días de cambios. Uno de los poemas más destacados de la historia ha aparecido en un elemento del todo inesperado.

Oculto en una momia ha aparecido fragmentos de un importante poema

En una momia del antiguo Egipto han aparecido fragmentos de uno de los poemas más importantes de la historia. La literatura y la antigüedad no sería la misma sin esas líneas de una Odisea que cambió por completo la manera de transmitirse los relatos con un héroe en el eje central de este elemento.

Tal y como explica desde el blog de la Universidad de Barcelona: «Durante la campaña desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025, el equipo de Núria Castellano descubrió en la tumba 65 del sector 22 una momia de época romana que presentaba un elemento inusual: un papiro colocado sobre el abdomen como parte del ritual de embalsamamiento. En campañas anteriores, la Misión Arqueológica de Oxirrinco ya había documentado papiros escritos en griego en posiciones similares, pero todos eran de contenido mágico o ritual. Nunca se había encontrado un texto literario como la Ilíada en este contexto. Durante la campaña de enero y febrero de 2026, analizaron el papiro la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica Ignasi-Xavier Adiego, filólogo clásico y director del proyecto de Oxirrinco. A partir de la lectura de Leah Mascia, el profesor Adiego identificó el texto como perteneciente al catálogo de las naves, del canto II de la Ilíada de Homero —el famoso pasaje que enumera a las fuerzas griegas ante Troya—, uno de los textos más emblemáticos de la literatura occidental».

Siguiendo con la misma explicación: «El profesor Adiego explica: «No es la primera vez que encontramos papiros griegos empaquetados y sellados incorporados durante el proceso de embalsamamiento de una momia, pero hasta ahora eran de contenido principalmente mágico. Por otra parte, cabe recordar que, desde finales del siglo XIX, han aparecido en Oxirrinco una enorme cantidad de papiros, entre ellos textos literarios griegos de gran importancia, pero la gran novedad es encontrar un papiro literario en un contexto funerario». El hallazgo se produjo en la necrópolis de Al Bahnasa, la localidad egipcia que se identifica con la antigua Oxirrinco, una de las ciudades más importantes del Egipto grecorromano, situada 190 kilómetros al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo llamado Bahr Yussef. La excavación ha permitido identificar una infraestructura funeraria compuesta por tres cámaras de piedra caliza en las que se hallaron momias de época romana y sarcófagos de madera decorados, muchos de ellos en estado de deterioro por antiguos saqueos».