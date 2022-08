Villano Antillano estalla contra una revista tras publicar una imagen que le genera disforia

Villano Antillano ha denunciado públicamente la poca consideración que ha tenido una famosa revista con ella. El medio ha puesto en portada una de las fotos que le generan disforia y la rapera se ha desahogado vía Twitter con sus seguidores al no ver justa esta situación.

Hace ya unos meses que la puertorriqueña se hizo conocida a nivel mundial. Esto se debe, por una parte, a su sesión con el productor argentino Bizarrap, con el que su tema se hizo viral, y por otra parte, a la gran visibilidad que le está dando al colectivo trans en la sociedad.

La artista que muestra, tanto en sus canciones como en redes sociales, lo injusto que es el mundo actual para el colectivo LGTBI+, ha decidido alzar la voz y sacar garra ante una de las situaciones que han sacado a flote la disforia de género que sufre.

Tras haber posado para la conocida revista Glamour, la puertorriqueña hizo saber al elenco del medio cuáles eran las fotografías con las que se sentía cómoda y cuáles no. Según cuenta la artista, la revista no le ha hecho caso, al poner en portada una de las fotografías con las que ya avisó que no se sentía nada bien al verla.

«Se escogieron fotos donde me veo como el imaginario de lo que supone ser trans desde el lente cishetero. Es muy penoso, pues considero que habían fotos preciosas que no verán porque alguien decidió que estas eran las que iban a ser y yo me tenía que callar la boca y aceptar”, ha sentenciado la artista vía Twitter.

Hoy quiero hablar de cómo las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans para perpetuar estereotipos y violencia. Las fotos que utilizan en esta publicación NO son fotos con las que esté comoda, lo expresé con mucha antelación y decidieron ignorarme. https://t.co/pYA8QDH93h — La Rachél 🍸 (@villanomalandro) August 1, 2022

“Alguien que no es queer, no es trans y de seguro no entiende todas las intersecciones que mi identidad supone. Si enalteces a una artista trans y ni tan siquiera contemplas cómo se siente con imágenes que ya te expresó que le causan disforia y escoges esas mismas fotos para publicar, algo no va bien…”, ha seguido explicando en referencia a la fotografía.

“Quizás no has entendido por qué se merece la portada que le das», ha zanjado la rapera. Y es que hace ya un tiempo expresó en una entrevista para El Mundo que «Hay unos estándares de belleza sobre las mujeres trans que hacen que tengamos que estar todo el tiempo proyectando una hiperfeminidad para poder probar que es una feminidad».

Según contó la cantante, para el colectivo trans, el hecho de tener que sacar a flote esa hiperfeminidad es algo “inevitable”, y es que, «las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans», sin considerar cómo quieren estas personas mostrarse al mundo.

Es por esto por lo que Villano Antillano ha decidido hablar con propiedad y denunciar la situación, haciéndole saber a la gente que esto debe acabar de una vez por todas.