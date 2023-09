Valeria Ros confiesa en ‘Zapeando’ qué famoso le ha hecho ‘ghosting’

Cada tarde en Zapeando, Dani Mateo y los colaboradores del programa de La Sexta generan contenido espontáneo, a partir de lo más destacado de otros programas o virales de internet. Y en esta ocasión, ha sido Valeria Ros la que ha contado una divertida anécdota personal.

Este miércoles, Dani Mateo preguntaba a sus compañeros: «¿Qué tal estáis, cómo os van vuestras cosas, vuestras negociaciones varias?», sin dejar de mirar a Valeria Ros, quien respondía muy sonriente: «Bien, yo estoy bien, ¿vosotros qué tal?».

Tras esas palabras, el presentador del programa de La Sexta volvía a insistir y le decía a Valeria que lo que acababa de decir no era cierto. «Es justo lo contrario a lo que estabas diciendo hace un minuto», señaló el catalán. «De verdad Dani, no se puede contar todo. Estaba hablando de amores y ya lo tiene que soltar», le respondía la colaboradora.

Valeria Ros confiesa qué famoso actor le ha hecho ‘ghosting’: «Es el nuevo Patrick Swayze» https://t.co/3OLaFJ1dSB — Zapeando (@zapeandola6) September 27, 2023

Tras la respuesta de la colaboradora, Dani Mateo expresaba que: «Tenemos un mensaje muy importante para alguien de este país. Está jugando con una amiga nuestra y no me está gustando nada». A pesar de que Valeria Ros prefería no desvelar el nombre, finalmente exclamó entre risas: «No puedo decir quién es, pero es Mario Casas».

Tal y como explicaron en Zapeando, Valeria Ros había escrito al actor y este no le había contestado. «Basta ya Mario, o te interesa o no te interesa», le advertía Dani Mateo. «Jueguecitos con amigas nuestras no», añadió el presentador.

Dani Mateo explicó que Mario Casas «había dado a entender a Valeria desde su Instagram, y sin hablar con ella, que ya estaba hecho». A lo que la colaboradora respondió que a partir de ahora le iba a llamar «el nuevo Patrick Swayze», señaló.