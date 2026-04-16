‘Top Chef’: ¿quién es el ganador de la edición y cuánto dinero se ha llevado?

La pasada noche del 15 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de Top Chef. El popular formato se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados y novedosos de la temporada.

Al fin y al cabo, la cadena ha abandonado Bake Off: Famosos al horno para presentar una nueva aventura. De esta manera, anoche, después de cuarenta cocinados y diez semanas, se reveló el nombre del gran ganador de la edición. Un duelo que disputaron Ivana Rodríguez y Roi.

A lo largo del programa, los participantes tuvieron que idear diversos cocinados. Por lo tanto, cada uno tuvo que cocinar el plato que peor les había salido durante su paso por el concurso. Pues, así demostrarían cuánto habían avanzado. Tras ello, y algunas bajas como la de Benita, los participantes tuvieron que cocinar un postre que es una tendencia mundial en el mundo de las pastelerías: una tarta vintage en atril con relleno de trufa.

Lejos de quedar aquí, la tercera prueba llegó y lo hizo para que los concursantes elaborasen una estructura de chocolate formada por tres cubos. Todo ello con la presencia de Rosa Cobo. Un reto que a Belén Esteban se le dificultó, por lo que fue eliminada. Fue así como Ivana Rodríguez y Roi pasaron a la gran final.

¿Quién es el ganador de ‘Top Chef’?

Antes de ejecutar el cocinado de la prueba final, Ivana Rodríguez y Roi tuvieron la oportunidad de ver un vídeo de ánimo de sus familiares. El cantante pudo escuchar las bonitas palabras de sus abuelos. «Roi, te queremos mucho, siempre te hemos querido y te seguiremos queriendo mucho», le dijeron.

Por su parte, Ivana Rodríguez pudo escuchar a su hermana, Georgina Rodríguez. «Hola, mi querida hermana. Has trabajado muchísimo y verte ahí para nosotros es el mayor regalo», le empezó diciendo la pareja de Cristiano Ronaldo. «Estamos super orgullosos de ti y estamos deseando que nos deleites con tu repostería», agregó.

Tras una cata por parte de los miembros del jurado, llegó el momento de conocer el nombre del ganador de Top Chef. «El ganador o ganadora de la primera edición de Top Chef: dulces y famosos es… Ivana Rodríguez», exclamó Paula Vázquez. «Este trofeo es de mi hermana, que me obligó a participar», comentó la ganadora entre lágrimas.

¿Cuánto dinero se ha llevado la ganadora de ‘Top Chef’?

La hermana de Georgina Rodríguez, como ganadora de la edición, se ha embolsado 100.000 euros. Tal y como ella misma indicó, ha donado el dinero a la ONG El ángel de Javi, un niño de 8 años que padece el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara. Todo ello sumado al trofeo de ganadora.

Respecto al motivo por el que ha decidido donar el premio a esta ONG, se ha sincerado. «Javi es un niño de ocho años que tiene una enfermedad neurodegenerativa y hay más de once niños en España que están muy malitos y me gustaría ayudar a sus papás y a esos niños que les sigan viendo crecer», comenzó explicando.

«Tenemos que traer una terapia de Estados Unidos que vale un millón y medio de euros y espero con esto ayudarles y que la puedan ver cuanto antes», agregó. Un gesto con el que Ivana Rodríguez ha querido aportar su granito de arena a la causa.