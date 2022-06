Tom Brusse y Melyssa Pinto saltaron a la fama por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa. Tan solo un tiempo más tarde, formaron parte de una de las ediciones más seguidas de La isla de las tentaciones. Programa en el que el francés fue infiel a la influencer y por el que su relación se rompió en mil pedazos.

Lejos de que todo quede ahí, Tom Brusse y Melyssa Pinto coincidieron en Supervivientes 2021. Un reality que logró que los dos dejaran atrás, en el pasado, todo aquello que les atormentaba. En los últimos días, hemos podido ver cómo el francés se ha mostrado de lo más melancólico. Tanto es así que estaría deseando retomar su relación sentimental con la catalana.

Tal y como hizo saber a los compañeros de Socialité, Tom Brusse no ha dudado en reconocer que los mejores momentos de su vida fueron los que vivió junto a la influencer. “Melyssa es especial, me gustaría volver con ella si ella quisiera”, reconoció. Unas declaraciones que, desde luego, no dejaron indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Brusse (@tombrusse)

Lejos de que todo quede ahí, el exconcursante de Supervivientes 2021 compartió una fotografía desde la Costa Brava en su perfil de Instagram, lugar de donde es su expareja. “Echando de menos esos días… ¿Sabes de qué año es esa foto?”, escribía en el texto que acompaña la imagen.

De esta manera, hacía referencia a esos momentos que vivió junto a la influencer. Recientemente, el francés no dudó en asegurar lo siguiente: “Yo siempre la he respetado, nunca le he faltado al respeto a Melyssa. Yo he cambiado y ella lo sabe, tengo casi 30 años y quiero sentar la cabeza”.

La exconcursante de Supervivientes 2021, por su parte, quiso ser honesta ante las declaraciones de su expareja: “Yo le quiero mucho y sabe que puede contar conmigo, pero las cosas no son tan fáciles de olvidar. Le he perdonado pero no he olvidado”. Eso sí, añadió: “No volvería con Tom como pareja en un 90%, las cosas nunca se pueden saber del todo, pero para eso tendría que demostrarme que puedo confiar en él”. ¿Volverán a estar juntos, después de todo?