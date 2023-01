Taylor Swift estrena el videoclip de ‘Lavender Haze’

Taylor Swift ha comenzado el 2023 por todo lo alto. La artista estadounidense sorprendió a sus fans el pasado viernes, después de publicar el videoclip de la canción Lavender Haze, una de las canciones incluidas en su último trabajo discográfico titulado Midnights.

Los fans de la intérprete de Love Story esperaban la nueva publicación desde que se estrenó el vídeo musical de la canción Bejeweled a finales del pasado mes de octubre, y es que estaban seguros de que el videoclip de Lavender Haze sería el siguiente lanzamiento de la artista estadounidense.

Según los medios especializados, Taylor Swift publicó el vídeo de Bejeweled inspirado en el personaje de Cenicienta, apenas dos semanas después de lanzar el primer videoclip de Midnights, videoclip del sencillo principal de ese álbum, la canción Anti-Hero.

The Lavender Haze video is out now. There is lots of lavender. There is lots of haze. There is my incredible costar @laith_ashley who I absolutely adored working with.https://t.co/auFTSVBP0A pic.twitter.com/RXWPuKvkxK

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 27, 2023