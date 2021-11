Aunque su relación sentimental con Jake Gyllenhaal fue breve, marcó a Taylor Swift para siempre. Una relación que fue casi desconocida hasta que en el año 2012, la artista estadounidense publicó un álbum de estudio en el que daba algunas pinceladas de lo que había sido esa relación para ella.

Durante todos estos años, lo que ocurrió entre Jake y Taylor Swift fueron meras especulaciones, no obstante, la artista ha considerado que ha llegado el momento de contar la verdad, y lo ha hecho a través de la reedición del disco ‘Red’.

Precisamente, lanzó este disco tras su ruptura con el actor, y más de una década después, en ‘Red (Taylor’s version)’, ha incluido una versión inédita de ‘All to well’, que en sus 10 minutos de duración desvela que Jake rompió con ella por la diferencia de edad que había entre ellos.

