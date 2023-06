‘Supervivientes Tierra de Nadie’: ¿Por qué no hay una nueva gala hoy martes 27 de junio?

Supervivientes 2023 se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en Mediaset. De hecho, estamos ante una edición histórica, al ser la que más tiempo han estado los robinsones en Honduras. Este martes 27 de junio no podremos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño.

¿Cuál es el motivo? El estreno de Me Resbala, programa presentado por Lara Álvarez. La que fuera presentadora de Supervivientes desde Honduras se estrena con un nuevo formato que promete no dejar indiferente a nadie. No estará sola en esta aventura, ya que contará con grandes nombres.

Entre ellos, se encuentran Florentino Fernández, Edu Soto, Anabel Alonso, Paz Padilla, Santiago Segura, Juan Dávila, Josep Ferré y Xavier Deltell, entre otros. Todos ellos van a ser protagonistas de un programa donde no van a faltar las risas y el buen rollo. ¡Prometen dejar sin palabras a los espectadores!

A pesar de todo, debemos tener en cuenta que el estreno será a las 22:50 horas en Telecinco. Pero minutos antes, concretamente a las 22:00 horas, los seguidores de Supervivientes Tierra de Nadie podrán disfrutar de un pequeño programa especial con los finalistas como protagonistas absolutos.

En este espacio, que lleva por título Supervivientes Camino a la final, podremos conocer la última hora de los participantes desde ese nuevo refugio en Madrid. Veremos las últimas horas de Adara Molinero y Jonan Wiergo tras enfrentarse a Diego Pérez y Raquel Mosquera respectivamente, así como las imágenes posteriores al “puente de las emociones” de Asraf Beno y Bosco Blach. ¡Ya queda menos para conocer el nombre del flamante, y seguro que merecido, ganador de Supervivientes 2023!