Supersubmarina vuelve al Sonorama tras su accidente con sorpresa en la Plaza del Trigo

La carrera del grupo Supersubmarina se acabó paro en seco en el año 2016, cuando sufrieron un grave accidente de vuelta de su actuación en el Medusa Festival. Ocho años después han podido volver a Sonorama Ribera y subirse al mítico escenario de la Plaza del Trigo.

Se trata de un lugar muy especial, ya que en ella han actuado la gran mayoría de artistas y bandas de indie nacional antes de llegar a ser conocidas, como fue el caso de los granadinos. A esta cita solo han podido acudir José ‘Chino’, cantante, y Jaime Gandía, guitarrista, muy posiblemente debido a que ellos son los únicos que no han vuelto al trabajo por culpa de las secuelas. El resto de compañeros han podido retomar su trabajo, aunque sea en otras bandas o sectores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonorama Ribera (@sonoramaribera)

El día comenzó con la presentación de Algo que sirva como luz, el libro escrito por el periodista Fernando Navarro, en el que cuentan la historia tan dura que han vivido desde que tuvieron el accidente en lo más alto de su carrera. El acto tuvo lugar en el Museo de arte sacro de San Juan, a solo unos pocos metros de la mítica plaza.

Los asistentes a este escenario está acostumbrados a que grupos sorpresa ya consagrados acudan allí a tocar, es algo habitual y se trata de uno de los puntos fuertes de la programación del Sonorama de día. Lo que seguro que muchos no esperaban era volver a ver los miembros de la banda granadina volver a subirse a ese escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Cabana (@ultimoacorde)

La plaza y las calles de alrededor, completamente abarrotadas, han podido recibirles ante el anuncio del director del festival, que ha destapado un banco se instalará en su honor en la plaza decorado con la portada de su libro. Una vez que Aranda de Duero vuelva a la normalidad sus vecinos podrán sentarse en este lugar tan especial.

El homenaje lo ha completado Dani Fernández, que cantó la canción Supersubmarina, que él mismo versionó hace dos años en un homenaje al grupo. Ha sido un momento especial para todos, pero seguro que para Chino lo habrá sido mucho más, ya que por fin ha podido vivir lo que supone ser una estrella de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex García (@alex.resfeber)

Las graves secuelas de Chino, el cantante de Supersubmarina

Como ya ha contado en varias entrevistas, no recuerda absolutamente nada de su carrera. El brutal accidente que sufrieron le dejó graves secuelas, estado 31 días en coma, una situación que ha provocado que su memoria ha borrado por completo los años de su enorme éxito en festivales y grandes salas en las que cantó ante miles de seguidores.

Qué preciosidad de momento por Dios‼️🥲 Chino y Jaime de @SupersubmarinaO regresan a la plaza del Trigo de @sonoramaribera por primera vez desde su accidente; el resto…solo hay que verlo #Sonoramaribera pic.twitter.com/evjPn4yzdc — Javi 🅲🅾🅾🅿🅴🆁 (@javi_san_cooper) August 9, 2024

«Yo no sé lo que es subirme al escenario ahora mismo. He visto vídeos pero no recuerdo lo que es estar exactamente ahí», decía en una entrevista concedida a El País. Hasta ahora había podido ver vídeos y recibir el cariño de la gente en las presentaciones del libro, pero esta vez ha sido la primera en la que ha visto por primera vez como miles de personas le aplauden y gritan su nombre y el de su grupo. Para él este día seguro que quedará grabado para siempre.