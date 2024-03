El equipo de First Dates sigue uniendo los corazones de todos los solteros que se presentan al restaurante del amor, aunque no siempre salga bien. Conquistando a la audiencia cada noche, el formato del show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan.

Por ello, no es de extrañar que solteros como David hayan querido vivir la experiencia de primera mano. Con pasado militar, el participante le explicó al equipo del programa que pasar por ello lo marcó para siempre. «Fue una experiencia de vida para muy bien y para muy mal, fue muy duro y marcó que no me quejara en los siguientes trabajos», confesó.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (8,7% y 1.139.000), SE IMPONE un día más en su franja a su competidor en 2,1 puntos pic.twitter.com/2tlKJgut5k — Mediaset España (@mediasetcom) March 22, 2024

Lejos de dejarlo ahí, el comensal se preparó las oposiciones para ser militar de tierra y, luego, fue chófer de lujo «llevando a estrellas, Woody Allen, Eros Ramazzotti, Estopa…». Por otro lado, respecto al ámbito amoroso, el soltero ha explicado que su falta de cabello es algo que le perjudica a la hora de ligar en las apps de citas.

«Con pelo ligaba más», comenta entre risas. fue entonces cuando llegó Esther, una mujer que tiene claro que no quiere en su vida a hombres celosos, narcisistas, egocéntricos ni controladores. «Eso para otros», dijo sin miramientos. En el amor, ha tenido tres relaciones. Pero, ninguna de sus ex parejas le duró demasiado.

«Cupido iba un poco puesto y no acertó», comentó con humor. Al ver que su cita llevaba una boina verde, no pudo evitar ponerse tensa. Pues, al parecer, su ex pareja tenía una igual. Pero, al ver que no era él, pudo respirar tranquila.

David en First Dates: «Muerte natural a los 46»

La velada fue transcurriendo bastante bien por ambas partes. Los solteros hablaron de diversos temas para descubrir qué puntos compartían en común y cuáles no. Pero, entre tema de conversación y tema de conversación, Esther no pudo evitar percatarse de que su acompañante se estaba poniendo demasiado picante en la comida. Por ello, con un humor, le hizo un breve comentario.

«No te gusta el picante, ¿no?», le dijo. Lejos de quedarse callado, David se sinceró con ella. «Tomo tal cantidad de picante que a veces, me pica cuando meo. El culo ya lo damos por hecho», señaló seriamente. Eso sí, con el objetivo de calmar a la soltera, le explicó que no tiene ningún problema de salud por ello. «Muerte natural a los 46», agregó.

David y Esther se estaban sintiendo muy cómodos el uno con el otro. De hecho, han coincidido en que los dos eran «asmáticos y fumadores, muy bien». Por ello, en la decisión final, no hubieron sorpresas. Los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita fuera de cámaras. Un nuevo ‘match’ para el equipo de Cuatro.