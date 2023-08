Silvia Bronchalo sorprende al no visitar, por primera vez, a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui

La investigación sobre el asesinato de Edwin Arrieta continúa. Después de confirmarse las causas de la muerte del médico, Daniel Sancho sigue en prisión, con su madre Silvia Bronchalo en Tailandia y a la espera de que lo visite su padre, el actor Rodolfo Sancho.

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho continúa en Tailandia para poder estar cerca de su hijo, aunque sean solo en los pocos minutos que puede pasar con él en cada visita. Mientras, los dos se preparan para la llegada de Rodolfo Sancho a la isla del sudeste asiático.

No obstante, este jueves Silvia Bronchalo no ha acudido a visitar a su hijo. El programa del verano ha informado desde la puerta de la prisión de Koh Samui, de que a pesar de que la madre de Daniel Sancho acudía diariamente a las instalaciones, esta vez no ha ido a prisión en la que se encuentra su hijo.

Daniel Sancho se queda solo en prisión: Silvia Bronchalo no va a visitar a su hijo #PdV31A https://t.co/fVDRguZ2sd — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 31, 2023

Por primera vez desde el pasado 17 de agosto, Daniel Sancho pasará un día solo en prisión sin tener contacto alguno con familiares. Pues este jueves Silvia Bronchalo, por motivos que se desconocen, no ha cogido el taxi que cada día la llevaba a la prisión de Koh Samui.

Un dato que coge más fuerza después de lo ocurrido en la última visita. «Salió muy enfadada de las instalaciones, iba con gorra, gafas de sol y una mochila… y al marcharse, dio un fuerte portazo al taxi», expresaron desde El Programa de Verano.

Por otro lado, Rodolfo Sancho podría estar a punto de llegar a Tailandia. El periodista Jorge Luque confirmó en El programa del verano que el actor tenía planeado llegar a la isla para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui a finales de esta misma semana. Por lo tanto, su llegada podría ser inminente.