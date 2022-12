‘Servir y proteger’, capítulo 1348: Cata se une al plan de Vega para acabar con Lorenzo

No es ningún secreto que, pase lo que pase, Servir y proteger es una de las series diarias que más hondo ha calado entre sus más fieles espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1347 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Yolanda ha puesto a Claudia Miralles en una situación de lo más complicada.

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucede en el episodio 1348 de Servir y proteger. Así pues, observamos cómo Andrea Vega y Pilar han regresado a Distrito Sur. Y lo hacen con un objetivo claro: conseguir todo el dinero posible para poder escapar del país y poner rumbo a Brasil.

La que fuera inspectora de la comisaría del barrio se ha encontrado con Cata. Lo que quiere es que la hija de Gael le ayude con su plan de acabar, de una vez por todas, con Lorenzo Galván. Si lo logran, ese robo no transcendería en absoluto. A la joven le fascina la idea de acabar con el hermano de Isidro, y no tarda en hacérselo saber a su padre.

Yolanda afronta su mayor temor: el interrogatorio de Aldara, la inspectora de Régimen Disciplinario. Ya sabemos cómo se las gastan, tanto una como la otra. Pero este primer asalto ha terminado en tablas. @NataliaRo92 #ServiryProteger pic.twitter.com/iudt0SP3Yq — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 2, 2022

Éste, como era de esperar, le pide cautela y precaución. Al fin y al cabo, meterse con el narcotraficante es correr muchísimo peligro, y no está dispuesto a que le pase nada a su hija. Aldara prosigue con su investigación sobre Yolanda, por lo que es el turno de declarar para Claudia Miralles y Okoye.

Tras todo lo que ha sucedido en los últimos días, para Noemí es absolutamente inevitable no desconfiar de Saúl. A pesar de todo, Isidro no tarda en dar la cara por su hijo. Algo que a la mujer le resulta verdaderamente extraño. Ahora, más que nunca, está convencida de que los dos le están ocultando algo.