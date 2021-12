La cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ está siendo la más intensa hasta la fecha. Ya lo avisó Sandra Barneda antes del comienzo de su emisión, y así ha sido. Además, los espectadores han visto a la presentadora más emocionada que nunca, rompiéndose por completo durante la quinta entrega.

Tras una hoguera de los chicos muy complicada, en la que Alejandro Nieto se mostró totalmente destrozado ante la posibilidad de que Tania rompa su relación al salir de ‘La isla de las tentaciones’, Sandra Barneda no pudo evitar las lágrimas.

Durante la hoguera, Alejandro Nieto pedía desesperado a la presentadora que le ayudase, porque «una relación tan bonita no se puede romper». El concursante sufrió un fuerte ataque de nervios, implorando a Sandra de rodillas poder hablar con su pareja.

«Confía en mí, confía en mí», le decía Sandra Barneda al gaditano también llorando, protagonizando uno de los momentos más duros de la edición actual. Al día siguiente, la presentadora acudió a la villa de los chicos y no pudo evitar volver a llorar.

«Te quiero pedir disculpas por cómo me puse, pero es que no puedo controlarlo. No estoy, estoy bloqueado», le dijo Alejandro a la presentadora tras la hoguera de la noche anterior. «No pidas disculpas por favor, os dije que estaba aquí para apoyaros. Solo te pido calma, pase lo que pase tenéis que pensar que tiene que ser bueno para vosotros», le respondió Sandra Barneda.

Finalmente Alejandro Nieto y Sandra Barneda se fundieron en un cariñoso abrazo, mientras que la presentadora le animaba a mantener la cabeza fría y a ser fuerte para lo que queda de concurso, a pesar de que muchas veces se le haga cuesta arriba.