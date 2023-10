«Qué tontería de programa»: Salvador Sobral carga contra ‘El Hormiguero’

Salvador Sobral ha vuelto a un programa de televisión en España y lo hacía para sentarse por primera vez en el sofá de La Resistencia. Su paso por el programa de Broncano lo utilizó para promocionar su nuevo trabajo discográfico, pero también aprovechó para cargar contra El Hormiguero, del que recordó su paso.

El portugués saltó a la fama en España gracias a su victoria en Eurovisión 2017 y regresa con Timbre, su nuevo álbum. En su entrada al plató sorprendió a todos al demostrar que sabía perfectamente el tono del humor habitual del espacio de Movistar+.

«Nunca me habían hecho un briefing tan intenso de lo que es este programa: me han dicho que es muy importante en España, tienes que entrar, sentirte libre, no hagas esto, lo otro… y me puse nervioso, como si esto fuera lo de Jay Leno… y al final esto es una tontería», decía ante las risas de todos.

Pese a que intentó hacer creer que no entendía español, lo cierto es que no pudo disimular que habla perfectamente nuestro idioma y que sabe utilizar muchas de la frases y dichos populares, lo que para el propio Broncano fue una sorpresa.

Debido a la cantidad de cosas que hay en el plató, lleno de juguetes y objetos de todo tipo, bromeó con que se trataba de un programa de variedades: «Es la primera vez que veo a alguien en una piscina de bolas con más de 7 años. Esto parece como un show de variedades».

Salvador Sobral no tenía ni puta idea qué era esta mierda de programa y ha tardado dos minutos en saber que efectivamente esto es una tontería y que Broncano no se prepara una mierda nada. Traemos a un artista serio que toca en teatros y se sienta en una cama. @salvador_sobral pic.twitter.com/KbW6K1Ukyo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 4, 2023

Ese momento lo aprovechó el conductor de La Resistencia para preguntarle si no había acudido nunca a un programa así en su país, sacando a relucir el nombre de El Hormiguero. Salvador Sobral aprovechó el momento para recordar su paso por el plató de Pablo Motos en 2017: «Me invitaron a El Hormiguero después de ir a Eurovisión y pensé ‘madre mía, qué tontería de programa’. Y dije, ‘nunca más voy a ir a una cosa de éstas’ y mira…», dijo en tono de broma.

Las críticas en tono de humor hacia Broncano comenzaron ahí, cuando le dejó claro que había estado, comparando con Pablo Motos, en programas más profesionales. «Soy un artista serio, voy a tocar en el Liceo, no puedo estar aquí con el pum pum pum», dijo señalando al bombo que hay en el escenario. «Prepárate las entrevistas», le reprochó ante las risas de todo el público presente.