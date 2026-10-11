El radical cambio de vida de Lara Álvarez: de ‘Supervivientes’ a ser profesora

Durante casi una década, Lara Álvarez fue la cara de Supervivientes desde Honduras. La presentadora asturiana, nacida en Gijón, se convirtió en una de las figuras más queridas del reality de Telecinco, pero en febrero de 2024 decidió poner punto final a su etapa en Mediaset. «Después de 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional», anunció entonces. Desde aquel momento, su vida ha dado un giro de lo más inesperado. Tras un breve paso por TVE al frente del concurso La Conexión, Lara ha encontrado una nueva vocación lejos de los focos: la docencia, una faceta que pocos conocían. La asturiana imparte clases en un curso de Presentador de Televisión y Reporterismo, donde comparte proyecto con caras tan conocidas como Carlota Corredera, Luján Argüelles o David Valldeperas, y donde enseña a los futuros comunicadores todo lo que ha aprendido delante de las cámaras.

Lejos de tratarse de una simple colaboración, Lara se ha volcado de lleno en esta nueva faceta y así lo ha dejado ver en sus redes sociales. En una de sus publicaciones de Instagram, la presentadora compartió algunas imágenes de sus alumnos y les dedicó unas emotivas palabras. «No fue una clase, fue un espacio para recordar que cada un@ de nosotros tenemos nuestra verdad, nuestro ritmo», escribió. Y añadió un mensaje de agradecimiento a todos ellos: «Gracias por la entrega, la presencia, la honestidad. Hoy no buscábamos destacar, buscábamos ser verdad. Y ahí es donde habéis brillado». Unas palabras que dejan claro el enfoque tan personal que la asturiana quiere dar a sus clases, más centradas en la autenticidad que en las técnicas. Una filosofía que conecta con la imagen cercana y natural que la presentadora transmitía cada semana desde las playas de Honduras en Supervivientes.

De presentadora a concursante

Pero la docencia no ha sido su único cambio. En 2026, Lara dio otro paso inesperado y pasó de presentadora a concursante. Fue uno de los fichajes de la séptima edición de El Desafío, en Antena 3, programa que ya se ha grabado, pero que no se emitirá hasta el mes de enero de 2027, por lo que habrá que esperar hasta el año que viene para verla allí.

Además, la asturiana mantiene una intensa actividad en redes sociales, donde suma cerca de dos millones de seguidores y colabora con numerosas marcas.