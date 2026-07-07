Quién es Egoitz Txurruka (‘Txurru’): su edad, su pareja y de dónde es

Se ha convertido en uno de los rostros de moda de TVE en los últimos meses, especialmente por su gran trabajo en La 2, pero para los espectadores vascos la suya es una cara ya muy conocida desde hace años gracias a El conquistador del Caribe, que vuelve a ser la plataforma para trabajar en televisión para uno de sus concursantes. Egoitz Txurruka, conocido cariñosamente como ‘Txurru’, presenta el concurso Trivial Pursuit y este verano da un paso más al sumarse a la retransmisión de los encierros de San Fermín en la cadena pública. Pero, ¿quién es este comunicador vasco que ha enamorado a la audiencia? Te contamos todo sobre él: su edad, su trayectoria y su vida más personal.

Egoitz Txurruka nació en 1991 en Mallabia, un pequeño municipio de Bizkaia, por lo que en 2026 cumple los 35 años. Muy vinculado al deporte desde joven, estudió Magisterio Deportivo en la Universidad del País Vasco y es un apasionado del surf, las maratones y la vida al aire libre. Seguidor del Athletic de Bilbao, sigue viviendo en el País Vasco y se desplaza a Madrid cuando el trabajo lo requiere. Su primera vez ante las cámaras llegó en 2013, cuando participó como concursante en El Conquistador del Fin del Mundo, el veterano formato de supervivencia de ETB. Aunque fue uno de los primeros expulsados, aquella experiencia le abrió las puertas de la radio y la televisión, y con el tiempo se convirtió en uno de los presentadores habituales de la cadena autonómica vasca.

En Euskadi es ya un comunicador de sobra consolidado. Ha estado al frente de concursos diarios como Esto no es normal, donde llegó a entregar un bote superior a los 200.000 euros, ha presentado su propio programa Be Positive en la emisora de radio Gaztea y ha sido uno de los rostros de las Campanadas de ETB en varias ocasiones.

Su salto a la televisión nacional

El gran trampolín hacia el público de toda España llegó a finales de 2025, cuando copresentó junto a Eva Soriano el especial de Nochevieja ¡Feliz 2026! en La 1. Poco después, TVE le confió la conducción de Trivial Pursuit, la adaptación televisiva del icónico juego de mesa, que presenta en horario de prime time y con la que se ha ganado el cariño de la audiencia. Su fichaje surgió, según ha contado, de un mensaje inesperado de la cadena mientras veía un partido en San Mamés. Tras probar en La 1, el programa ha encontrado su hueco como telonero de Cifras y letras, siendo uno de los aciertos de 2026 de La 2.

Su desembarco no ha pasado desapercibido. Su naturalidad y su físico le han convertido en uno de los perfiles más comentados de la parrilla, hasta el punto de que la colaboradora Alba Carrillo protagonizó un sonado momento al lanzarse a piropearle en pleno directo en RNE, alabando sin reparos sus encantos.

Nuevo reto: los encierros de San Fermín

Este verano, Txurruka afronta un reto muy especial y muy personal. Del 7 al 14 de julio se incorpora al equipo de Vive San Fermín, el espacio con el que La 1 retransmite cada mañana los encierros de Pamplona, junto a los veteranos Ana Prada y Julian Iantzi. Para él es un auténtico sueño cumplido: «Recuerdo al pequeño Egoitz de 8 o 10 años que madrugaba para ver los encierros. Llegar hasta aquí es un regalo», ha confesado emocionado.

¿Tiene pareja?

Uno de los grandes interrogantes que rodean al presentador es su vida sentimental, sobre la que se muestra muy discreto. De hecho, cuando le preguntaron directamente si estaba soltero, respondió con un enigmático «tal vez», sin desvelar si mantiene o no una relación.

Por el momento, no consta ninguna pareja pública, algo que no ha hecho más que alimentar el interés por uno de los solteros —o no— más codiciados de la televisión. En Happy FM hemos revisado sus redes sociales y, por ahora, no hemos encontrado pistas de que esté saliendo con nadie. Lo que está claro es que, entre concursos y encierros, a ‘Txurru’ le espera un verano de lo más movido.