Qué fue de José Antonio Avilés: de protagonista de ‘Supervivientes’ al anonimato

Si eres y has sido espectador de Telecinco, le conocerás. José Antonio Avilés fue uno de los rostros más habituales de la cadena durante muchos años. Su gran debut tuvo lugar en el año 2020, momento en el que fue fichado para ser concursante de Supervivientes. Un paso por Honduras donde el cordobés se ganó el odio de casi todos sus compañeros de reality, pues no dudaba en dar su opinión de todas las discusiones de la isla. Además, tuvo que hacer frente a muchas mentiras, puesto que, mientras él aseguraba que era periodista y estaba graduado en ello, la organización descubrió todo lo contrario.

José Antonio Avilés hizo frente a todas las críticas, pero su personalidad no pasó desapercibida para los altos cargos de la cadena. Por ello, poco tardaron en ofrecerle una plaza como colaborador televisivo de algunos de los formatos más vistos. De hecho, Sálvame fue uno de ellos. Y es que el joven tenía la chispa que tanto buscaban en el programa que era presentado por Jorge Javier Vázquez. Eso sí, no fueron los únicos en querer trabajar con él. El andaluz se unió a la plantilla de ¡Viva la vida!, donde permaneció hasta la cancelación del formato. Todo ello para, posteriormente, ser colaborador de ¡Así es la vida!.

José Antonio Avilés disfruta de su vida como anónimo y empresario

Sin embargo, fue en el 2024 cuando el cordobés puso punto final a su andadura por televisión. Cuatro años en los platós de Mediaset España que le ayudaron mucho a darse a conocer entre el público y, especialmente, a ganarse un buen dinero. «Todo tiene un principio y un final, y hoy me toca cerrar una etapa maravillosa, hoy me despido de Así es la vida…», comenzó escribiendo en una publicación de Instagram.

«Hace un año y, después de haber finalizado una etapa profesional muy bonita pero con un futuro a la vista bastante incierto, se me presentó un nuevo reto profesional: un programa de televisión nuevo en que me ofrecieron la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona, que es trabajar en medios de comunicación», agregó en referencia a ¡Así es la vida!.

Desde entonces, el joven acude a sus redes sociales para compartir esos momentos que marcan sus días. Viajes y escapadas alejados de los focos de la televisión. Eso sí, lo hace como empresario. Pues, en el 2023 abrió un negocio de comida en su Córdoba natal. Y es que, debido a que el mundo de la televisión siempre tiene un final, él quiso tener un as bajo la manga. Por otro lado, respecto a su vida sentimental, continúa siendo muy discreto.