‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 11 de ayer, viernes 26 de junio?

Tu cara me suena continúa con sus galas y ya ha llegado a la 11.ª, aunque, como ya contamos la semana pasada, sólo una catástrofe evitará que J Kbello se lleve esta edición después de su exhibición de la semana pasada imitando a Steven Tyler, cantante de Aerosmith. El ex concursante del Benidorm Fest aprovechó una mala noche de María Parrado, la única que le conseguía plantar cara, y ha tomado distancia de ella. Para esta semana había varios retos, teniendo a Jesulín de Ubrique tratando de salir del pozo de la clasificación y a Sole Giménez y Paula Koops luchando por no salirse de los puestos que dan acceso a la final, para la que quedan dos galas nada más.

El ex torero ha dado una nueva muestra de que ha ido a pasarlo bien y hasta se ha atrevido a tirarle los tejos a Chenoa durante su imitación de Pau Donés, líder del grupo Jarabe de Palo, al cantar Depende, uno de sus grandes éxitos. Aunque la entonación no fuese buena, algo que el jurado —especialmente Lolita— se encargó de dejárselo muy claro, también hubo buenos momentos. El diestro se acercaba a Chenoa cantando una estrofa de la canción de lo más picante:

«Que no has conocido a nadie

Que te bese como yo

Que no hay otro hombre en tu vida

Que de ti se beneficie»

La frase dejaba a todos fuera de juego y hasta la jurado se ponía colorada por lo que acababa de pasar. Después, siguiendo el juego, Jesús Janeiro aseguraba que eran amigos y que tenían «muy buena relación», haciendo pensar lo que no era. Rápidamente, ambos han dejado claro que se conocen desde hace años y que la mallorquina conoce a María José Campanario, con la que también tiene buena relación, zanjando así cualquier rumor.

¿Quién ganó la gala de ayer de ‘Tu cara me suena’?

Una semana más ha sido J Kbello el ganador, esta vez con la ayuda de Nia, que fue ganadora de OT 2018 y quedó en segunda posición en su edición de TCMS. Con la canaria imitó a Bruno Mars y su canción Uptown Funk, donde ella tuvo que hacer el papel de Mark Ronson, que colabora en la original con Mars.

Kbello ha ganado por apenas dos puntos a Martín Savi (que sigue recibiendo puntuaciones más bajas de lo que merece) y María Parrado, ambos con 21 puntos. Jota ha conseguido 23 puntos entre público y jurado, por eso se llevaba de nuevo la gala, la segunda consecutiva, aunque ya es la enésima que se lleva durante la edición.

El cantante, que ya ha donado a todas las asociaciones posibles que tenía pensado, ha querido hacer algo inédito con el premio: cedérselo a un miembro del jurado. El elegido ha sido Ángel Llácer, al que le escuchó hablar de una ONG a la que le gustaría ayudar; por eso le ha pedido que salga al escenario.

Esto, como decía Lolita, «no ha pasado nunca», porque sí que es muy habitual que entre concursantes se cedan los premios, especialmente a los que se sabe que tienen pocas opciones de conseguir una victoria. El presidente del jurado ha podido salir y donar los 3.000 euros a la asociación ¿Ahora dónde?, que ayuda a jóvenes que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ que tienen problemas con sus familias.

«Mucha de la gente que vive en la calle es gente que ha sido rechazada por sus familias y esta asociación se encarga, además de darles apoyo psicológico, de buscar casas de acogida, darles estudios, reinsertarlos en la sociedad», así explicaba Llácer esta labor. Casi con la garganta encogida, el jurado aseguraba que los usuarios de esta asociación «son niños y que a los niños no hay que hacérselo pasar mal y menos si son sus padres, porque como padre y como madre, tu primer deber es querer a tus hijos», reivindicaba.

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’

Antes de la primera semifinal, J Kbello sigue distanciándose de María Parrado y Cristina Castaño, que no pueden con el andaluz. Martín Savi se hace fuerte en la cuarta posición, mientras que Paula Koops y Sole Giménez tendrán que seguir luchando por la quinta plaza y asegurarse un lugar en la gran final.

Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado están completamente descartados, aunque les queda la pelea por no ser los últimos, algo para lo que el diestro andaluz deberá ponerse las pilas.

1 | J Kbello | 232

2 | María Parrado | 217

3 | Cristina Castaño | 210

4 | Martín Savi | 200

5 | Paula Koops | 182

6 | Sole Giménez | 173

7 | Aníbal Gómez | 135

8 | Jesulín de Ubrique | 126

9 | Leonor Lavado | 109