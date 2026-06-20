‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 10 de ayer, viernes 19 de junio?

Tu cara me suena ha llegado a su gala número 10 de la 13.ª edición, una gala que pasará a la historia por dos momentos que quedarán en el recuerdo de millones de espectadores. Uno de ellos es ver a Jesulín de Ubrique cantando en inglés, algo que en Happy FM ni en nuestros mejores sueños podíamos imaginar que llegaríamos a ver. El segundo, completamente alejado del humor, ha sido poder ver una de las actuaciones que entran directamente al top 3 de las mejores de la historia de Tu cara me suena, algo que ha conseguido el cantante J Kbello con su imitación de Steven Tyler, cantante del mítico grupo Aerosmith, con su canción I Don’t Want to Miss a Thing, que sirvió como canción principal de la banda sonora de la película Armageddon.

El extorero, que lo tiene crudo para llegar a la final, aunque todavía le quedan dos programas para intentar sumar los puntos necesarios, ha tirado de humor al tener que cantar parte de su canción en inglés. Se trataba del mítico Follow the leader, todo un clásico de las discotecas que triunfó a finales de los 90, pero que en la actualidad sigue sonando en verbenas y fiestas de todo tipo. Pese a que se trata de un inglés bastante básico y que incluso tiene algunas frases en español, el pobre Jesús ha hecho lo que ha podido (o lo que le ha salido, más bien). Escucharle cantar «I love soja» en vez de I love sugar, que es lo que dice en realidad la letra, pasa directamente a la historia de la televisión de nuestro país.

Esa ha sido una de las notas más divertidas de la noche, pero lo conseguido por J Kbello es para que el vídeo de su actuación se convierta en uno de los más vistos del programa en muchos años. El andaluz ha vuelto a demostrar que está completamente sobrado y que no hay nadie que le siga el ritmo, tanto que hasta ha tomado distancia con María Parrado, que era la única que le podía seguir el ritmo hasta ahora. Imitar al cantante de Aerosmith es un reto enorme para cualquiera y hasta él dejaba caer que no podría hacerlo bien.

Al escuchar esa frase, sus compañeros de programa no han podido parar de reírse, puesto que ya sabían por los ensayos que su actuación iba a llevarse las notas máximas de todo el jurado. Una vez ha salido al escenario y ha clavado la imitación, las caras del público y el jurado eran de absoluto asombro, tanto que había personas en las gradas que comentaban que se les ponía la piel de gallina. No es de extrañar, porque este I Don’t Want to Miss a Thing es una de las baladas rock con más sentimiento de la historia y que seguro que trae muchos recuerdos a millones de personas en todo el planeta por el enorme éxito global que fue.

Llácer, como veterano, lo dejaba claro en su veredicto: «Estás en el top tres de los mejores concursantes de la historia de Tu cara me suena». Chenoa, por su parte, aseguraba que Kbello se lo toma tan en serio «que parece que te estás jugando cada semana la victoria». Lolita, como es habitual con la música en inglés, ni se ha inmutado y se ha quedado completamente parada y ni ha dado su valoración, evitando así el momento de decir que no conocía ni al grupo ni la canción que se imitaba.

El ex concursante del Benidorm Fest se ha llevado los 12 puntos de los cuatro miembros del jurado, que no han podido hacer otra cosa ante su brutal actuación. María Parrado, su hasta ahora única rival, ha fallado en una noche en la que tenía que imitar a Isabel Pantoja, por lo que le ha dado ventaja. La puntuación del público ha rematado el pleno completo del artista, que ha ganado sin tener rival.

Como ya ha ganado en numerosas ocasiones, ya lo hizo la semana pasada, ha querido ceder su premio de 3.000 euros para donar a una buena causa a Leonor Lavado, concursante que parece imposible que vaya a ganar una gala y cada vez le quedan menos oportunidades.

La humorista ha aprovechado el momento, con mucha emoción, para donar el dinero a la asociación Disgenil, una asociación de Puente Genil (Córdoba), su pueblo, que ayuda a las personas con discapacidad.

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’

Después de 10 galas, el programa de imitadores deja a J Kbello como líder destacado y sacando ventaja a María Parrado, que era la única que le conseguía seguir el ritmo. Ahora son 13 los puntos que los separan después de una mala noche de la cantante. Cristina Castaño también continúa en la parte alta, cerrando el top 3 de los grandes favoritos a la victoria.