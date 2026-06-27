Así es la vida de Ana Toro: de entrar en ‘GH 10’ a tratar los traumas de loros

Los amantes de Gran Hermano la recordarán. A lo largo de la historia del formato, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a numerosos participantes que, de una manera o de otra, han logrado ser recordados por el público. De hecho, las personas que llegaron a ver la edición del 2008 recordarán a Ana Toro. Y es que, aunque su estancia en la casa fue breve, su cercanía con compañeros de edición como Iván Madrazo, Almudena Martínez «Chiqui» o Liz Emiliano, reforzó su popularidad, pero fue tras su paso por el formato que su vida cambió por completo. Y es que, en ocasiones, la fama de ciertos formatos no ayuda mucho a nivel laboral.

Tal y como ella misma ha contado en muchas ocasiones, vivió momentos muy complicados tras su salida de Guadalix de la Sierra. Y es que, aunque intentó retomar su trabajo como publicista, no pudo. Pues, muchas empresas le cerraron las puertas, pero la situación no mejoró. De hecho, concedió una entrevista en Sálvame Deluxe, en el 2013, donde confesó que había estado en la ruina económica. «Fue el error más grande de mi vida comprarme una casa», contó. Pero, lejos de quedar aquí, también tuvo que hacer frente a un complicado momento de salud.

Ana Toro sobre el efecto ‘GH’: «Tenía una vida estable… y después nadie te contrata»

Ana Toro tuvo que ser intervenida para que le extirpasen un tumor en el cuello. Un bache que logró superar, afortunadamente. «Gran Hermano me ha arruinado la vida», llegó a afirmar, según la web de Divinity. «Yo era publicista, tenía una vida estable… y después nadie te contrata», contó. Sin embargo, parece ser que la mujer ha logrado reconducir su vida.

18 años después, Ana Toro vive en Astorga y lo hace alejada del foco mediático. Según se ha podido saber, apostó por alejarse de Granada debido al alto nivel de vida. Pues, el precio de los pisos es insostenible. Asimismo, se aventuró en el mundo de la psicología y abrió su propia consulta. Pero, lejos de quedar aquí, también se ha aventurado al rescate de animales.

Tal y como ella misma ha explicado, todas esas aves que han sido maltratadas y enjauladas son rescatadas por ella. «Los traumas son que piensan que pueden estar solos. Cuando la gente les trata mal, pican, y dicen ‘este loro es un cabrón’, pero no lo es, es que tiene miedo», cuenta según la web de Divinity. «Yo les quito los traumas. Los animales todos tienen sentimientos», agrega.

Y es que ha hecho de su hogar un refugio de aves. «Tengo un montón de loros. Cuando los rescato y están bien y ya confían en los seres humanos, les busco una familia», cuenta. Un compromiso por el cuidado de los animales que la ha llevado por toda España. «He ido a Asturias, a Bilbao… desde que vivo aquí he ido por todo el norte», indica. Momentos que también comparte en su cuenta personal de Instagram.