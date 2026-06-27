Atresmedia cierra la temporada como líder de audiencia por quinto año consecutivo con un 25,6% de cuota

El Grupo Atresmedia, compuesto por Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries, confirma su quinto año consecutivo como líder de audiencia al cerrar en primera posición la temporada analizada, que se ha extendido del 1 de septiembre de 2025 al 23 de junio de 2026. De esta manera, el grupo vuelve a situarse como líder de audiencia por quinto curso consecutivo con un 25,6% de cuota, ampliando hasta 2,3 puntos la mayor distancia de su historia frente a su principal competidor, pese a contar con un canal menos.

El liderazgo también se traslada a Antena 3, que firma su quinta temporada consecutiva como la cadena más vista de la televisión con un 12,8% de share. La cadena crece respecto al curso anterior y alcanza una ventaja de 3,9 puntos sobre su rival directo, la mayor registrada en los últimos 30 años.

Antena 3 ha liderado el 76% de los días de la temporada y mantiene el control del prime time por sexto año consecutivo, consolidando su posición en las franjas de mayor consumo televisivo.

En el área de informativos, Antena 3 Noticias encadena ocho temporadas consecutivas como líder con un 19,4% de cuota de pantalla. El informativo mejora sus registros respecto a cursos anteriores y amplía hasta 11,1 puntos su ventaja frente a su principal competidor, manteniéndose como referencia informativa en televisión.

En entretenimiento, El Hormiguero revalida su posición como el programa más visto de la televisión por duodécima temporada consecutiva. El espacio de Pablo Motos registra un 14,5% de cuota de pantalla, con una media de 1,8 millones de espectadores y cerca de 4,2 millones de espectadores únicos diarios.

El programa mantiene el liderazgo de su franja y aumenta su distancia respecto a la competencia, con 1,7 puntos sobre la siguiente opción y 5,7 puntos sobre su rival privado, consolidando su estabilidad en el access prime time.

En el resto de la parrilla, formatos como Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte continúan liderando sus respectivas franjas, reforzando la presencia del grupo en el entretenimiento diario. En ficción, Sueños de libertad se consolida como la serie más vista de la televisión y firma su mejor temporada hasta la fecha.

Por su parte, laSexta cierra el curso con un 6% de cuota de pantalla. El canal mantiene una posición estable dentro del grupo y refuerza su perfil informativo y de actualidad con programas como Aruser@s y laSexta Noticias, que continúan siendo referentes en su franja de emisión.

En el ámbito digital, los datos de Comscore correspondientes al mes de abril refuerzan también el liderazgo del grupo. Atresmedia alcanza los 19,6 millones de visitantes únicos, lo que supone un 93% más que su competidor directo, al que supera en 9,4 millones de usuarios.

El grupo se sitúa además en el décimo puesto del ranking de sites más visitados en España, mientras que su principal competidor ocupa la posición 38, ampliando también la distancia en el entorno digital respecto a la temporada anterior.

Con estos datos, Atresmedia cierra la temporada 2025-2026 como líder de audiencia en televisión y entorno digital por quinto año consecutivo, consolidando su posición en el conjunto del consumo audiovisual en España.