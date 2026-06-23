Atresplayer prepara dos nuevas series con la productora de Los Javis tras su éxito en Cannes: ‘Las vecinas’ y ‘Crimen en España’

Tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Cannes, el nombre de Los Javis vuelve a surgir con otros dos nuevos proyectos con los que regresan a Atresplayer: Las vecinas y Crimen en España. La productora fundada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, Suma Content, prepara estas dos nuevas series originales con Atresmedia.

Las vecinas abordará la relación de dos mujeres que viven puerta con puerta y enfrentadas durante al menos una década. La tensión entre ambas las arrastra a los tribunales para resolver sus problemas basados, básicamente, en el odio que se profesan. Ese rechazo mutuo se ha llevado por delante a su comunidad de vecinos y a sus seres queridos.

En los juzgados, el caso servirá como recurso para narrar el pasado de los personajes principales, Teresa y Josefina, que se darán cuenta gracias a la intensidad de su odio de que estaban destinadas a encontrarse. Creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro y Almudena Monzú, Las vecinas cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos.

Por otro lado, Crimen en España cuenta la historia de una periodista que investiga distintos crímenes a lo largo de 11 años, coincidiendo con una etapa en la que el público reclama cada vez más ese tipo de contenido, especialmente en televisión. En este caso, la producción es de Buendía Estudios Canarias, con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia.

Creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda, el equipo cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva y Montse García como directora de Ficción de Atresmedia.

La productora fundada por Los Javis y Atresplayer ya han colaborado en otros momentos, con proyectos reconocidos y premiados que han contado también con buena acogida entre la audiencia, como Veneno, Cardo o Mariliendre. La primera, de hecho, gozó de repercusión internacional, y obtuvo críticas positivas de medios especializados como The Hollywood Reporter que la calificó como «una impresionante pieza de arte».

Atresplayer vuelve a recurrir a Suma Content para seguir explorando distintas narrativas y voces autorales que refuercen el carácter diferencial de su catálogo, el que más ficción española ha estrenado en los últimos años de entre todas las plataformas.

Además, lo hacen de la mano de la productora de Los Javis, ganadores del premio a la Mejor Dirección en la última edición del Festival de Cannes por La bola negra, uno de los títulos mejor valorados del certamen, que se estrenará en las salas de cine el próximo 25 de septiembre y podrá verse después de manera exclusiva en Movistar Plus+. Fuera de España, la distribución correrá a cargo de Netflix.