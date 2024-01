Sara Sidner, periodista de la cadena CNN, está siendo noticia a nivel internacional por el inesperado mensaje personal compartido en su última emisión en directo. El pasado lunes 8 de enero, antes de finalizar el programa, la comunicadora quiso sincerarse con los espectadores y revelar que padece cáncer de mama.

Uno de los momentos más duros de su carrera periodística, pero que entonó a través de un mensaje de empoderamiento. «Al terminar nuestra transmisión, tengo un comentario personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor, tómense un segundo, para recordar los nombres de ocho mujeres que conocen. Sólo ocho. Cuéntenlas con los dedos», comenzó diciendo.

Tras ello, Sara Sidner procedió a explicar el por qué de su petición. «Estadísticamente, una de ellas cáncer de mama. Yo soy esa una de cada ocho en mi grupo de amigas», anunció conmocionada. «No he estado enferma nunca. No fumo, raramente bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en estadio tres», revelaba, al borde de las lágrimas.

Unas declaraciones donde la presentadora informó que ya estaban tratando su caso y que se encontraba en su segundo mes recibiendo quimioterapia. Una larga lucha que está decidida a superar como una de sus mejores batallas. Asimismo, ha querido concienciar a todas las mujeres de la enfardad y animarlas a hacerse los exámenes pertinentes.

«Hay algo que nunca podría haber predicho que me pasaría. Le he dado gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida. Yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora», aseguró. Una situación por la que admitió sentirse optimista y con más ganas que nunca de luchar.