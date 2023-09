Televisión Esta es la cantidad de dinero que se llevan los concursantes de ‘Pasapalabra’

'Pasapalabra' es uno de los concursos televisivos más vistos de la televisión ¿Cuánto cobran los famosos que acuden a ‘Pasapalabra’?

‘Pasapalabra’ es uno de los concursos más vistos de la televisión y tiene muchos años de recorrido en la parrilla televisiva. Un gran número de concursantes han pasado por el programa para conseguir llevarse el bote, regalando momentos momentos de expectación y tensión en cada programa.

Sin embargo, no es ningún secreto para nadie que en el mundo de la televisión se maneja grandes cantidades de dinero. Cifras de infarto, imposibles de alcanzar por la mayoría de las personas anónimas del planeta y que dan lugar a sueldos con los que todo el mundo sueña. Por ello, en esta ocasión realizaremos una pequeña investigación para saber cuánto dinero ganan los concursantes que acuden a ‘Pasapalabra’.

¿Cuánto dinero ganan los concursantes de ‘Pasapalabra’?

Según ha revelado Paz Herrera, una de las concursantes más conocidas de la historia del programa, los que concursan y ganan el bote no se llevan todo el premio. Es más, no se llevan ni la mitad, ya que Hacienda se queda con el 54% de todo el bote. Uno de los retos a los que se enfrentan todos los participantes es el de acertar el máximo número de palabras de un total de 25 que forman ‘El Rosco’ final de ‘Pasapalabra’.

El concursante que más palabras acierte cobra 1.200 euros y vuelve en el siguiente programa. Si uno de los dos concursantes acierta las 25 palabras, se lleva el bote que se ha ido formando con los 6.000 euros de cada día. Pero, si el concursante gana el bote no podrá llevarse el dinero que ha ido acumulando durante su trayectoria.

Las normas del programa no permiten llevarse ambos premios, aunque los haya ganado por sus propios méritos. Por lo tanto, si el concursante se lleva el bote, no se llevará el dinero (de 1.200 euros por programa), algo que ya le pasó en su día a concursantes como Pablo Díaz. Sin lugar a duda, un dato que no ha dejado indiferente a nadie.