El padre Damián de ‘La Voz’ anuncia un cambio en su vida: «Formar mi propia familia»

Uno de los sacerdotes que más conocido se ha hecho en los últimos años –con permiso del padre Apeles– ha sido el padre Damián. Su salto a la fama llegó al convertirse en concursante de La Voz. Su paso por el programa no dejó indiferente a nadie, por lo que le brindó cierto protagonismo, no solamente por su voz, sino porque no era nada habitual ver a un sacerdote en un concurso musical de esas características. Después de pasar por el programa en 2015, que por aquel entonces se emitía en Telecinco, el padre Damián fue ganando cada vez más notoriedad en redes sociales, no solamente por su música, sino también por sus cada vez más constantes reflexiones sobre diversos aspectos de la vida.

Pero no todo queda ahí, puesto que también se le brindó la posibilidad de trabajar como colaborador en diversos espacios televisivos, como es el caso de Y ahora Sonsoles. Ahora bien, después de estar varios años compaginando a la perfección su actividad religiosa con su presencia pública, parece que Damián ha tomado una de las decisiones más sorprendentes e impactantes de su vida. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de dejar el sacerdocio. Una noticia que él mismo ha querido hacer pública, a través de un comunicado que ha emitido en sus redes sociales. «Después de casi tres años de preguntas, de búsqueda, de silencios y de una profunda lucha interior, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal», comienza diciendo en el mencionado comunicado.

«Lo hago con una inmensa gratitud por todo lo vivido. Han sido años de encuentros extraordinarios, de servicio, de misión, de aprendizaje, de amistad y de amor recibido. Años que me han permitido conocer personas y lugares que permanecerán para siempre en mi corazón y que han configurado de manera decisiva la persona que soy hoy», expresó Damián.

Lejos de que todo quede ahí, no dudó en seguir tirando de sinceridad a la hora de explicar cómo se siente: «También ha sido un camino muy difícil en algunos momentos, pero esta decisión la tomo en paz y con la conciencia tranquila de haber amado de verdad cada misión encomendada, de haber abierto caminos y de haber creado puentes de diálogo necesarios».

Acto seguido, fue mucho más allá: «Evidentemente, hay razones de peso que me guardo, que sostienen esta decisión y que volvieron mi servicio misionero enormemente difícil. Pero, más allá de este paso, observo el futuro en profunda continuidad con lo vivido. Reconozco estos años fundamentales de mi vida como la mejor escuela posible, en los que he intentado servir con pasión y honestidad».

Por si fuera poco, Damián quiso hacer balance de lo que supondrá este gran cambio a su vida: «¿Y ahora? La educación, la literatura, la poesía, el teatro y la creación cultural serán los espacios desde los que intentaré aportar algo de belleza, pensamiento y humanidad al mundo». Todo ello mientras mostraba su gratitud a todas y cada una de las personas que le han acompañado –y a buen seguro le acompañarán– en el camino.

«Gracias a quienes habéis caminado conmigo durante estos veinte años de vida religiosa. Gracias por vuestra confianza, vuestro cariño y vuestra presencia, especialmente en los momentos más difíciles. Allá donde esté mi casa, tendrá las puertas siempre abiertas para vosotros», continuó diciendo. Y añadió: «Ojalá queráis acompañarme también en este nuevo capítulo de mi biografía. Gracias, en fin, a Dios, que es siempre y solo amor. Un amor que me ha sostenido en tantas ocasiones y que ha mantenido en mí el don de la fe a pesar de tanta oscuridad. Gracias».