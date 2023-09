Música Pablo Alborán explica el significado de ‘Ausente’, la canción que compuso para Malú

El pasado viernes 1 de septiembre, Malú estrenaba una nueva canción titulada Ausente. Su letra es de lo más sincera y reveladora, pero en realidad ha sido compuesta íntegramente por Pablo Alborán. El malagueño ha contado ahora cómo surgió la idea para componer el tema y cómo se lo enseñó a su amiga.

«He escrito esta canción desde el corazón y el alma porque la quiero y porque la respeto y la admiro desde hace muchísimos años. Para mí es un lujo haber compuesto y escrito una canción para ella. Espero que os guste», escribía el artista en sus redes sociales. Ambos comparten amistad desde hace bastante tiempo y por eso le ha resultado tan fácil componer para ella. Aunque la propia Malú todavía no se ha mojado a compartir el significado que hay detrás del sencillo, el compositor sí que lo ha hecho.

«Era la canción que ella necesitaba para un momento como este», comentaba en una entrevista para una reconocida agencia española. Empezó a componerla en secreto tras haber tenido una charla profunda con la cantante. «Cuando ella se fue, hice esta canción sin decírselo», ha admitido. Sin embargo, sí que se la enseñó y ambos coincidieron en que debía lanzarla en algún momento. «Se la mandé y me reconoció que había escrito claramente lo que su corazón quería decir», ha revelado.

Lo que no sabía Malú en ese momento es que la letra estaba inspirada en su propia historia, cosa de la que se enteró cuando le pidió alguna canción que le sobrara a Pablo Alborán y él le regaló Ausente. Tal y como ha contado a la agencia EFE, en el momento en el que la escribió no quiso contarle que era sobre ella por respeto. El tema trata sobre ese duro momento en el que te das cuenta de que la persona a la que quieres ya no es igual a cómo era en el momento en el que te enamoraste de ella.

«Para mí escribir para alguien que he escuchado desde que soy pequeño, que luego se ha convertido en mi amiga y que tenemos una relación muy especial, ha sido un lujo y un regalo, como también el poder plasmar sus sentimientos en una canción», aseguraba con orgullo el malagueño. «Creo que era la canción que ella necesitaba para un momento como este», ha opinado en calidad de amigo y seguramente con bastante certeza sobre los sentimientos de Malú.