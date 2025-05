Ni Abba ni Massiel: la famosa ganadora de Eurovisión que podría aparecer en la final de hoy

Eurovisión no es sólo un festival de la canción que alberga las mejores muestras musicales de Europa, sino que ha sido capaz de crear grandes estrellas que trascienden en el tiempo. Por mencionar algunos ejemplos, podemos comenzar con ABBA, los suecos que siguen conquistando al mundo e incluso se han hecho películas basándose en sus canciones. Loreen con su conocido Euphoria o incluso Duncan Lawrence, cuyo tema Arcade se hizo viral en redes sociales y es el más escuchado. Pero hay una que destaca sobre los demás y esa es la ganadora de Eurovisión en 1988, Céline Dion.

La cantante de origen canadiense participó en el Festival de Eurovisión en 1988, representando a Suiza con el tema Ne Partez Pas San Moi, con el cual la hizo alzarse con el oro. Algo que ella no olvida, puesto que la puso en el mapa y lo demostró este martes cuando la canadiense quiso devolver ese recuerdo al evento, reapareciendo con un mensaje grabado para la primera semifinal de 2025, celebrada en Basilea (Suiza).

¿Quién es Céline Dion?

La artista nació en Quebec, Canadá, el 30 de marzo de 1968, siendo la menor de catorce hermanos. Desde pequeña, despuntó con su enorme talento para el canto. Cuando sólo tenía 12 años, su hermano Michael envió una de sus grabaciones que habían coescrito a uno de los managers más importantes de la época, René Angélil. No siendo para menos, este quedó impresionado por su increíble voz e hipotecó su casa con producirle su primer álbum. La mejor decisión de su vida, ya que sólo fue en alza y ambos llegaron a amasar una gran fortuna.

Su ascenso a la fama

Desde entonces, su carrera no hizo más que despegar y su voz la posicionó al nivel de las grandes divas internacionales de la música. No es para menos, puesto que ha creado iconos como My Heart Will Go On, banda sonora de Titanic, o la viral It’s All Coming Back to Me Now, de la cual existen trends en TikTok. Pero no sólo son sus temas más conocidos, sino que tiene una veintena de composiciones que siguen sonando por todo el mundo, llenando estadios e incluso no sólo tuvo una, sino dos residencias en Las Vegas. Comenzó con A New Day (2003-2007) y Céline (2011-2019) en The Colosseum en el hotel Caesars Palace, dos espectáculos que generaron ingresos multimillonarios.

La enfermedad de Céline Dion

Su vida ha tenido momentos que no han sido fáciles. Primero tuvo que soportar la pérdida de su marido, René Angelil, y pocos años después, se vio obligada a dejar los escenarios por un fuerte golpe: su enfermedad. Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida (SPR), una rara enfermedad neurológica y autoinmune que causa rigidez muscular progresiva y fuertes espasmos, llegando incluso a afectar a sus cuerdas vocales. En su duro documental de Amazon Prime, la artista mostró las dificultades de la misma, llegando a grabar los ataques que puede provocar y cómo perdió su voz. Muchos pensaron que esta diva no volvería a cantar, pero no fue así.

Los Juegos Olímpicos de París y Elie Saab

Desde que en 2022 anunciara su retirada, la canadiense reapareció por sorpresa encima de la Torre Eiffel en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Con la sola presencia de un piano acompañando, Céline Dion cantó L’Hymne à l’Amour de Edith Piaf y, aunque su voz no es la misma, nos demostró que sigue siendo la diva que es, vestida por la alta costura de Dior. Hubo muchas especulaciones sobre si cantó en playback o no, pero con eventos posteriores, esta teoría se negó. Lo pudimos ver en la aparición estelar que se dio en Riad, cuando amenizó uno de los mayores desfiles de su amigo y diseñador, el libanés Elie Saab. Nada que nos extrañe, porque es una conocida amante de la moda.

Céline Dion en 2025 y Eurovisión

Hacía muchos años que el Festival de Eurovisión no volvía a Suiza y este año es posible gracias a los 594 puntos de Nemo, el ganador de la edición de 2024. Desde hace varios días, la propia organización comunicó que estaban en conversaciones con la cantante para que tuviera su momento de protagonismo este 2025, pero no se ha llegado a confirmar nada. El pasado martes, en su fugaz aparición en video, la artista comentaba: «La música nos une no solo esta noche, no solo en este momento maravilloso. Es nuestra fuerza, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento en los momentos en los que la necesitamos» De acuerdo a varias personas presentes en St. Jakobshalle, la artista tendría reservados entre 2 y 3 minutos en el escenario, lo que sentaría cátedra sobre la idea de que Eurovisión también puede crear estrellas internacionales.