Molina Molina y Miranda estrenan ‘Delicadeza’, su colaboración

Un viernes más, el panorama musical de nuestro país se presenta con novedades de nuestros artistas que no han dejado indiferente a nadie. Una de ellas ha sido el lanzamiento de Molina Molina, el artista granadino que lleva conquistado al público desde que se incorporó en la industria y que ha sorprendido a todos con su última apuesta.

Presentada bajo el título de Delicadeza, el cantante ha fusionado su característico estilo musical con el de una de las agrupaciones argentinas más icónicas de los últimos años, Miranda! Una fórmula de lo más acertada que ha sido recibida por sus respectivos seguidores con los brazos abiertos, y no es para menos.

Disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, Delicadeza es un sencillo de lo más movidito que atrapa desde la primera escucha. Una pieza que destaca por su base pop/electrónica que nos hace rememorar algunos de los temas más clásicos de los añorados años 80.

Asimismo, cabe señalar que esta canción ha sido presentada al mundo, a su vez, como el quinto adelanto musical del próximo proyecto discográfico de Molina Molina. Un nuevo trabajo en el que se ha embarcado y con el que dará la bienvenida muy pronto a su nueva era musical, la cual ha sido muy esperada por sus fans.

Eso sí, el lanzamiento del videoclip oficial de Delicadeza todavía no se ha llevado a cabo. Pero, conociendo los pasos de Molina Molina no nos extrañaría que el audiovisual esté muy próximo a ver la luz. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a las redes sociales del granadino para poder ser conocedores de cualquier movimiento. Y tú, ¿ya has escuchado el nuevo tema? ¡No te lo puedes perder!