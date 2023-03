Miley Cyrus anuncia el estreno del videoclip de ‘River’, con nuevo dardo a Liam Hemsworth

Miley Cyrus se prepara para el lanzamiento de su esperado nuevo disco. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de Endless Summer Vacation, que verá la luz este viernes 10 de marzo.

La artista está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera, y para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, tenía dos sorpresas preparadas para sus fans. La primera de ellas, el estreno del Endless Summer Vacation: Backyard Sessions, unas sesiones en acústico de la mano de Disney Plus que verán la luz este viernes.

Y la segunda, el lanzamiento del videoclip de su nuevo single, bajo el título de River, que también se publicará este mismo viernes, coincidiendo con el lanzamiento del álbum. Una canción de la que a través de las redes sociales ya se han conocido varios detalles.

Miley Cyrus grabó el videoclip de River en la misma casa que grabó el del primer single del disco, Flowers. Un lugar muy significativo, pues fue la casa en la que su ex marido, el actor australiano Liam Hemsworth le fue infiel en numerosas ocasiones.

Según varias imágenes filtradas en redes sociales, Miley habría grabado este videoclip junto a 14 hombres, el mismo número de mujeres con las que su ex marido la habría engañado. Además, mientras que el videoclip de Flowers comienza por la mañana, este es la continuación, es decir, la fiesta de por la noche de aquel día.

El video musical de flores comienza con Miley por la mañana, siendo el primer track de su nuevo disco. De esta forma, se ha conocido que River es la primera pista de la lista de canciones nocturnas del disco, después de que la artista revelase que su nuevo álbum está dividido en dos partes: A.M y P.M.

