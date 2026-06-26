Manu Sánchez carga contra TVE por subtitular a la madre del futbolista Fabián Ruiz

El pasado jueves 25 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de El perro andaluz, programa presentado por Manu Sánchez. De esta manera, fueron testigos de cómo el sevillano no tuvo reparos a la hora de comenzar lanzando un mensaje directo a su propia cadena. Todo comenzó hace unos días, por la polémica que se generó después de que TVE tomase la decisión de subtitular las declaraciones de Chari Peña, madre del futbolista andaluz Fabián Ruiz, en el documental que lleva por título Denominación de origen. Aunque el presidente de RTVE ya ha pedido disculpas de forma pública ante el Senado, Manu Sánchez tenía muy claro que este asunto no podía quedar sin respuesta, ni mucho menos.

Es por eso que no tuvo reparos a la hora de dirigirse a los espectadores de su programa: «Hoy soy de Chari Peña. Hoy la madre de Fabián es también mi madre, y la tuya», comenzó en su monólogo, antes de tirar de esa ironía que tantísimo le caracteriza: «Espero no necesitar subtítulos para que se me entienda esto». Aunque Manu Sánchez es consciente de que el error se cometió sin ninguna mala intención, también tiene claro que eso no hace la situación menos grave, ni mucho menos. «Es como si te echasen limón en el ojo sin querer y, por ser sin querer, te tuviera que escocer un poquito menos», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de El perro andaluz no tuvo reparos a la hora de trazar una línea muy clara entre la accesibilidad y la discriminación. Es más, no tardó en explicar a qué se refería exactamente: «El andaluz es un conjunto del habla que es algo mucho más maravilloso». Por si fuera poco, añadió algo más: «Sí, a los subtítulos; no, al suprematismo», dejando muy claro que, a su criterio, «subtitular se parece a subestimar».

Muchos eran los que daban por hecho que, al trabajar en esa misma cadena, Manu Sánchez iba a guardar silencio al respecto, pero nada más lejos de la realidad. Es más, él mismo lo desmintió en su programa: «Este perro andaluz sabe que tiene su casa en TVE, pero la lucha contra lo neutro y el centralismo es mi causa por encima de eso».

Por si fuera poco, Manu Sánchez no quiso desaprovechar la ocasión para denunciar una supuesta jerarquía de orígenes dentro de RTVE: «En un documental de esta casa, se entiende que hay orígenes de primera y otros orígenes de segunda», comenzó diciendo. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Entreguen las armas y ríndanse porque la guerra de guerrillas la tienen perdida», sentenció. Es más que evidente que, después de todo lo ocurrido y de la polémica generada, él no iba a quedarse callado, ni mucho menos. ¡Ha actuado como se esperaba de él!