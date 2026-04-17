‘Machos Alfa’: ¿cuántos capítulos tiene la Temporada 5 de Netflix?

Hoy es un gran día para los fans de Machos Alfa. La popular producción ha regresado a la plataforma de Netflix y lo ha hecho de la mano de una nueva temporada. Y es que, tras conquistar a todos con su cuarta temporada, la cual vio la luz el pasado mes de enero, la ficción ha vuelto de la mano de sus nuevos episodios. Una nueva tanda de capítulos que prometen ofrecernos nuevas dosis de risas. Pues, poco se llegaron a imaginar los actores protagonistas lo mucho que arrasarían con esta historia. Una aventura que comenzó en diciembre de 2022 y que sigue creciendo.

Como es bien sabido por los espectadores de la serie, los hermanos Alberto y Laura Caballero, mentes maestras de ficciones como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, se encuentran tras la dirección. Todo ello con la colaboración de Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor. Y es que es tal el éxito de este universo audiovisual que, sin haberse estrenado la quinta temporada, ya se ha confirmado la renovación de la ficción por una sexta entrega. Un éxito rotundo entre los espectadores de la plataforma de pago, y los altos cargos lo saben. Por ello, realizamos un repaso por cómo concluyó la temporada anterior y cuántos capítulos componen esta nueva.

¿Cuántos capítulos tiene la quinta temporada de ‘Machos Alfa’?

Los nuevos capítulos de Machos Alfa han llegado de manera oficial a Netflix este viernes 17 de abril. El popular formato viene pisando fuerte con su historia y promete ir un paso más allá. Eso sí, respecto a sus capítulos, aunque las tres primeras temporadas estuvieron compuestas por 10 capítulos, las últimas temporadas han cambiado bastante. Siguiendo el patrón de muchas ficciones de Netflix, la serie vuelve a llegar de la mano de 6 entregas.

¿Cómo acabó la cuarta temporada de ‘Machos Alfa’?

Teniendo como referente siempre el humor, la ficción ha presentado la historia de Pedro, Santi, Raúl y Luis. De esta manera, los cuatro protagonistas hacen frente a la crisis de los 40 y a las inseguridades que eso trae consigo. Y es que no solo se aborda el tema de la soltería a esa edad, también la vivencia de un piso de soltero y la existencia de campamentos de «virilidad». Un conjunto de situaciones que marcan también las personalidades de los protagonistas.

En el último capítulo de la cuarta temporada se muestra cómo los amigos se refugian en el piso de solteros. Eso sí, más perdidos que nunca. Y es que los protagonistas no están viviendo su mejor momento a nivel sentimental. Pero, lejos de quedar aquí, en esta quinta temporada veremos cómo llega el verdadero cambio. Pues, a pesar de todo, siguen sin tener responsabilidad afectiva. ¡No te lo puedes perder!