‘Machos Alfa’: ¿a qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

La plataforma de Netflix continúa renovando su catálogo cada semana. De esta manera, apostando por producciones de carácter nacional, se ha informado que la serie de Machos Alfa regresa de la mano de nuevos episodios.

Machos Alfa llegó a Netflix en diciembre de 2022. Pero, aunque se esperaba un buen recibimiento por parte de la audiencia, lo que sucedió fue mejor. La serie está a punto de lanzar su quinta temporada, consagrando así su presencia un año más. Y es que los hermanos Alberto y Laura Caballero, mentes maestras de ficciones como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, se encuentran tras la dirección.

Todo ello con la colaboración de Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor. Y es que es tal el éxito de este universo audiovisual que, sin haberse estrenado la quinta temporada, ya se ha confirmado la renovación de la ficción por una sexta entrega.

Machos Alfa es un éxito rotundo entre los espectadores de la plataforma de pago, y los altos cargos lo saben. El humor está a la orden del día y una buena dosis de risas nunca viene mal. Por ello, realizamos un repaso de cómo concluyó la temporada anterior y cuándo se estrenan los nuevos episodios.

¿De qué trata ‘Machos Alfa’?

Basándose siempre en el humor, la ficción presenta la historia de Pedro, Santi, Raúl y Luis. De esta manera, los cuatro protagonistas hacen frente a la crisis de los 40 y a las inseguridades que eso trae consigo. Y es que no solo se aborda el tema de la soltería a esa edad, también la vivencia de un piso de soltero y la existencia de campamentos de «virilidad». ¡Alerta de SPOILERS!

En el último capítulo de la cuarta temporada se muestra cómo los amigos se refugian en el piso de solteros. Eso sí, más perdidos que nunca. Y es que los protagonistas no están viviendo su mejor momento a nivel sentimental. Pero, lejos de quedar aquí, ya se ha comunicado que el verdadero cambio está por llegar. Pues, a pesar de todo, siguen sin tener responsabilidad afectiva.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘Machos Alfa’ en Netflix?

Al igual que hace con todas sus producciones, la plataforma de Netflix ya tiene programada la hora de estreno de la nueva temporada de Machos Alfa. De esta manera, este viernes, 17 de abril, la quinta temporada verá la luz en nuestro país de manera oficial.

Los episodios estarán disponibles a partir de las 9:00h (hora antes en las islas Canarias). Así pues, aunque las tres primeras temporadas estuvieron compuestas por 10 capítulos, las últimas temporadas han cambiado bastante. Siguiendo el patrón de muchas ficciones de Netflix, la serie vuelve a llegar de la mano de 6 entregas.