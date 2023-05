Lola Índigo y Sael sorprenden con el videoclip de ‘Turismo’, su exitosa colaboración

Dos semanas después del lanzamiento de su nuevo disco, Lola Índigo continúa adentrando a sus fans en el universo de El Dragón. La artista aún tenía varias sorpresas bajo la manga, que poco a poco irán viendo la luz, entre ellas un nuevo videoclip de una de las canciones del disco.

Se trata de Turismo, una de las colaboraciones incluidas en su tercer álbum de estudio, que la artista granadina interpreta junto a Sael. Una canción que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas y de la que este jueves 4 de mayo ha visto la luz el videoclip.

Tras el lanzamiento del videoclip de Turismo, como era de esperar ha tenido una gran acogida en YouTube, y ya se encuentra entre las principales tendencias de la plataforma. Un videoclip rodado en un parque de avionetas, donde Lola Índigo y su equipo han vuelto a cuidar todos los detalles.

«Ya he sentido la presión, perdí la respiración, te escribo canciones tristes porque eres mi inspiración. Melodía viral (la la la la la la) no te saco de mi cabeza, por fa déjame en paz. Pa-pa-pa para de comerme el coco, solo me quieres pa’ que te den los focos, salir conmigo y que te hagan la foto», dice una de las estrofas de la canción.

Con este lanzamiento, Lola Índigo vuelve a confirmar que estamos ante una de las artistas españolas del momento, pues todos sus lanzamientos tienen un éxito arrollador. Al igual que su nueva gira, que comenzará este 6 de mayo con un sold out en el Wizink Center de Madrid y que arranca con la mayoría de entradas de los shows vendidas.

La artista presentará las canciones de su nuevo disco, El Dragón, ante 15.000 asistentes. «Pienso en la gente q va a ver el show x primera vez y se me ponen los pelos d punta madre miaaaaaaa preparen los cuerpos», escribía hace unos días en sus redes sociales visiblemente emocionada ante el inminente comienzo de la gira.