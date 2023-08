«Se lo han llevado todo»: el dineral que habrían robado a María del Monte tras el asalto a su casa

María del Monte ha sufrido un robo en su casa a manos de unos encapuchados. Los ladrones asaltaron la vivienda de la artista y su pareja cuando ambas se encontraban en el hogar en el momento del robo. La cantante atendió a la prensa tras este susto, no obstante, debido a la investigación que sigue en curso no pudo dar demasiadas declaraciones.

Aurelio Manzano consiguió hablar con la artista, después de que los asaltantes, un total de cinco personas y que sustrajeron dinero del hogar, huyeran si que hubiera detenidos. Ambas ya han dado parte a las autoridades y los ladrones están en busca y captura.

María del Monte quiere guardar silencio para no entorpecer la investigación de la policía. «Ella está muy tranquila. Su mensaje dice ‘estamos bien, gracias a Dios, estamos bien», explicaron desde el programa Fiesta de Verano.

🌟María del Monte, tras sufrir un robo violento en su casa: «No se lo deseo a nadie, se lo han llevado todo» pic.twitter.com/LKFF7fyJ8E — Seram1 (@Seram110) August 27, 2023

«Ella, de por sí, es bastante privada, imagínate con una investigación abierta», continuó diciendo Aurelio Manzano, «y lo único que dice es que, como la casa está llena de prensa, ‘lo único que pido es que no enfoquen la casa», explicaba el reportero.

Antes de acudir a dar un concierto, María del Monte atendió a los medios que se encontraban en su hogar esperándola. «No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante», explicó la artista.

«No puedo decir nada más porque es lo que me han dicho, no debo entorpecer nada. Solo quiero decir que en mi casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, y llevarse se han llevado todo. Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido, no se lo deseo a nadie», añadía.