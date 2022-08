Laura Matamoros preocupa al publicar una imagen desde el hospital

Laura Matamoros está viviendo un verano completamente intenso. Tras revolucionar la prensa del corazón al ser captada junto a Benji Aparicio, el padre de sus hijos y con el que al parecer se ha dado una nueva oportunidad tras su ruptura, la influencer vuelve a estar en el foco del huracán.

Y es que, a través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Kiko Matamoros ha sorprendido a su millón de seguidores al comunicar que se encuentra ingresada en un hospital y que se alejará unos días del mundo virtual para poder descansar y recuperarse mejor. Una noticia que ha compartido junto a una imagen de ella desde la cama de la clínica.

«Hoy estoy así. Voy a descansar unos días y os cuento todo. Agradecer a Pilar de Frutos su trato y trabajo conmigo. No he podido elegir mejor», ha escrito. Aunque no ha querido hablar sobre el motivo que la ha llevado a operarse, todo parece indicar que Laura Matamoros se ha sometido a un retoque en la zona del pecho.

Tal y como se ha podido comprobar, la doctora que se ha encargado de su operación está especializada en retoques estéticos, por lo que no es de extrañar que la influencer haya decidido animarse a dar el paso. Una intervención que llega tiempo después de que su hermana menor, Anita Matamoros, apostarse por realizarse una reducción de pecho.

«Tenía un complejo enorme con mi pecho. Lo tenía enorme y muy caído, me acomplejaba bastante», confesó la joven en su momento. Por ahora, Laura no ha confirmado ni desmentido nada, prometiendo a sus seguidores que muy pronto revelará más detalles de su situación. Sea como sea, lo que está claro es que la influencer ha decidido comenzar la rutina y despedirse del verano por todo lo alto.