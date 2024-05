Laura Matamoros estalla, de nuevo, contra Makoke en ‘Supervivientes 2024’: «No todo vale por dinero»

El pasado jueves, en la nueva gala de Supervivientes 2024, Laura Matamoros se convirtió en la nueva expulsada de la edición. Antes de regresar a España, la influencer se enfrentó al puente de las emociones, donde se sinceró como nunca sobre muchos aspectos de su vida. Entre ellos, su enemistad con Makoke.

Debemos recordar que Laura Matamoros comenzó su andadura en Supervivientes 2024 al grito de «¡Makoke a la calle!» justo antes de saltar del helicóptero. Un gesto que no solamente no sentó nada bien a la ex mujer de su padre, pero tampoco a Anita Matamoros, su hermana. ¡Y no es para menos!

Es por eso que en este puente de las emociones, Laura Matamoros ha aprovechado para dar a conocer muchos de esos sentimientos reprimidos, pero también ha querido hacer ciertas reflexiones que no han dejado indiferente a nadie: «A quien le debo la vida es a mi madre y a mi padre».

Laura Matamoros habla sin tapujos de su opinión sobre Makoke 💥💥💥 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/V5Q0SOjyLo — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

Respecto a Makoke y cómo ha influido en su familia, Laura ha querido ser muy contundente: «Es la madre de mi hermana. Independientemente de eso, cuando haces daño a una familia, no te puedo decir más porque ya te he dicho todo lo que he sentido durante estos años. Lo que ella ha hecho y el daño que sigue haciendo… Internamente lo estoy pasando mal».

La ex concursante de Supervivientes 2024 ha confirmado que continúa sintiendo ese profundo dolor, a pesar de los años y de, incluso, haber llegado a tener una relación cordial con Makoke antes de entrar al concurso. Es algo a lo que continúa haciendo frente, inevitablemente: «Esto me hace daño, inconscientemente».

Lejos de que todo quede ahí, Laura Matamoros ha querido defenderse, dejando muy claro que hay ciertos comportamientos que no está dispuesta a tolerar, bajo ningún concepto: «Respeto que sea la madre de mi hermana, pero no comparto las actitudes que ha tenido en su vida con nosotros». Además, no tardó en añadir algo más: «No todo vale por dinero».

Makoke reconoce estar «hasta las narices» de la familia Matamoros

El pasado domingo, en el debate de Supervivientes 2024, se encontraba Makoke como colaboradora. Por lo tanto, inevitablemente, Sandra Barneda quiso saber su opinión sobre las palabras de Laura Matamoros en el puente de las emociones. De esta forma, la ex mujer de Kiko Matamoros reconoció estar «hasta las narices» de ser el «pimpampum» de la familia Matamoros.

Lejos de que todo quede ahí, Makoke no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que tenía entre manos para recordar, una vez más, que jamás se ha portado mal con nadie ni ha hablado de ellos: «Tengo la conciencia muy tranquila», reconoció, a pesar de los constantes ataques por parte de Laura Matamoros.