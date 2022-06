Karina: emotivas palabras tras su actuación en ‘Sálvame Mediafest’

La segunda entrega de Sálvame Mediafest, que tuvo lugar este miércoles 29 de junio en Telecinco, vino cargada de mucha emotividad. Las enternecedoras palabras de Karina, tras su actuación junto a Kiko Hernández en el concierto, hicieron que los espectadores del programa estallasen de ternura.

No ha sido la primera vez que Karina ha afirmado públicamente las ganas que tenía de reaparecer en televisión. Y es que, la artista, que lleva 52 años a bordo de su trayectoria musical, siempre que tiene la oportunidad, pide que se cuente con ella, demostrando que aún sigue teniendo talento de sobra por explotar y llegar al corazón de todo aquel que la ve y escucha.

Karina ganó, junto a Kiko Hernández, la segunda entrega de Sálvame Mediafest. El dúo resultó ser el favorito de la noche, tanto para el público, que le dio nueve puntos, como para el jurado, compuesto por Bibiana Fernández, Antonio Castelo y Xavi Martínez, que le otorgó diez puntos, haciéndolo ganador de la noche.

Karina: “A estas alturas de mi vida, quiero a Sálvame, os quiero a todos. Gracias por llamarme” LLORO 🥹❤️ #SalvameMediafest pic.twitter.com/hEG1iB28Xf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 29, 2022

Entre las opiniones del jurado sobre la actuación, Xavi Martínez no quiso quedarse callado y sentenció: «Representas una generación que lo tuvo muy difícil. Me has emocionado a mí y a toda España», refiriéndose a Karina.

El dúo que protagonizó la noche tuvo que interpretar, por segunda vez, el tema que les hizo ganar, y tanto Karina como Kiko lo hicieron con más emoción que nunca. Al terminar la actuación, ambos se fundieron en un fuerte abrazo.

Karina, no pudiendo aguantar las lágrimas, dijo: “A estas altura de la vida, quiero a Sálvame, os quiero a todos. He llorado mucho, pero ahora lloro de alegría, gracias por llamarme». La noche concluyó con cientos de espectadores del programa publicando en redes la ternura que desprende Karina, siendo Twitter toda una mina de memes y comentarios positivos hacia la artista.