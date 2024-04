Julián López sorprende en ‘El Hormiguero’ con una confesión sobre el alcohol en los rodajes

El Hormiguero ha vuelto en plena forma después de las vacaciones de Semana Santa y lo hace con la visita de Julián López, actor y humorista que ya es un clásico del programa. Esta vez regresa para habla de la Matusalén, su nueva película en la que da vida a un rapero cuarentón al que sus familia quiere hacer que deje la música.

La noche ha comenzado con el invitado entrando en un coche descapotable para celebrar que esta ha sido su décima visita, lo que le permite entrar en el Club Platino del programa. Hay que recordar que en noviembre de 2023 fue su última visita.

Para hablar su película, explicaba que su personaje es un tipo al que «le apasiona el rap», pero que su vida es un desastre. Todo cambia cuando «hace una promesa a su padre de que si se matricula en la universidad y es capaz de aprobar un curso entero podrá seguir viviendo del rap y si no tendrá que madurar y hacer cosas acordes a su edad».

Para preparar el papel, el director le llevó «a un concierto de Kase.O, que fue el fundador de Violadores del Verso y es una eminencia del rap en España, en el Wizink Center de Madrid. Estuvo muy bien porque yo quería ver movimientos para copiarlos y fui al concierto vestido como mi personaje».

.@JulianLopez nos presenta ‘Matusalén’, la nueva película que protagoniza que llega a los cines este viernes #JuliánLópezEH pic.twitter.com/HzHxffXDOf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 1, 2024

Tras desvelar que su truco para andar como un auténtico rapero es llevar los bolsillos llenos de dinero, el invitado de El Hormiguero ha tenido que contar cómo lo hace para interpretar escenas en las que aparece borracho. Motos no dudó en recordar que muchos actores le han confesado que es muy complicado hacerlo sin parecer exagerado, por eso le ha preguntado si le dejaron ‘adobarse’ para ese momento.

«En este caso, no me dejaron demasiado porque también hay que tener en cuenta que era la primera secuencia del día. Si te ‘adobas’, luego qué haces por la tarde. Entonces, eso hay hay consensuarlo. En este caso en concreto no me ‘adobé’ mucho, pero sí lo he hecho en otros momentos de mi carrera», ha comenzado explicando.

Para eso ha tirado de memoria y ha recordado uno de los momentos más divertidos de la serie que le hizo saltar a la fama junto a sus amigos Raúl Cimas, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Pablo Chiapella e Ignatius Farray. «En un sketch de La hora chanante teníamos que hacer que íbamos bebidos y fumados y bebimos de verdad. Igual nos pasamos, pero el sketch quedó muy divertido».

La opinión de Julián López sobre el humor y la ventaja que tiene gracias a él

Preguntado por Motos sobre si su profesión y su habilidad para hacer reír le hace tener algún privilegio, su invitado lo tiene claro. «A ver, en mi caso es así. No sé si le pasara a todo el mundo, pero es verdad que el sentido del humor es casi un superpoder. ¿A quién no le agrada reírse? ¿O quién no quiere que le hagan gracia? Entonces, el sentido del humor es una cosa muy seductora. A mí me seduce una persona que tiene sentido del humor», reconoce.

La hora chanante le hizo saltar a la fama

El albaceteño forma parte de una generación de cómicos manchegos que saltaron a la fama a comienzos de los años 2000 gracias al programa de humor absurdo que se convirtió en uno de los primeros virales de la red. Realizaban solo un programa al mes y solo se podía ver en plataformas de pago, pero internet y el boca a boca les hizo convertirse en estrellas.

Personajes como Vicentín, El payaso o El Gañán provocaron que TVE decidiese ficharles, emitiendo el mítico Muchachada Nui en las noches de La 2, todo un programa de culto para millones de personas. Desde entonces cada uno ha comenzado a brillar por separado, muchos de ellos comenzado carreras como actores en series como La que se avecina o como estrellas de la comedia en el mundo del cine.