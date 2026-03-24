Joaquín Prat se despide de Alejandra Rubio tras anunciar su retirada: «No volvería a tele hasta…»

Aunque debían ser días para disfrutar de la confirmación de su embarazo y celebrar su cumpleaños, Alejandra Rubio está teniendo un día de sensaciones encontradas. Tras sufrir por su trabajo, la hija de Terelu Campos ya puede respirar aliviada porque ya ha anunciado que abandonará la televisión, algo que ha confirmado en el plató de Vamos a ver, junto a Patricia Pardo y el resto de sus compañeros. Esta decisión ha pillado por sorpresa a todos, que no sabían nada de este asunto. Pero, antes de no volver a pisar Telecinco durante una buena temporada (al menos eso ha prometido), ha tenido que cumplir un último compromiso y despedirse de la audiencia de El tiempo justo, el otro programa en el que colaboraba, aunque esta vez ha sido vía llamada telefónica. Aunque no han llegado a un acuerdo, ha podido recibir un consejo de Joaquín Prat, el otro sufrido presentador que ha tenido que tratar con ella en los días en los que no disimulaba que estaba incómoda en el plató.

Esta decisión está ligada a la discusión que mantuvo este lunes con la periodista Sandra Aladro, tras la que Alejandra terminó llorando en pleno directo, provocando que Jorge Javier Vázquez (que estaba en otro plató) decidiese mostrarle su cariño y apoyo aprovechando la conexión con el espacio de Prat. Estar tranquila durante su embarazo parece ser su objetivo, aunque en lo laboral las cosas se compliquen mucho, puesto que ni ella ni su pareja tienen un trabajo estable y están a la espera de su segundo hijo.

Temas monetarios aparte, el presentador ha querido darle un consejo desde la experiencia que le han dado los años. «Creo que más allá de lo principal que es vivir con tranquilidad tu embarazo cerca de tu pareja y con tu otra criatura, yo no volvería a tele hasta que no resuelvas la dicotomía de la que hablabas con Patricia Pardo», le decía a la nieta de María Teresa Campos.

Esta frase llega después de que Rubio dijese horas antes en Vamos a ver que no estaba «demasiado orgullosa» de cómo se había ganado la vida, refiriéndose a las exclusivas y a los programas en los que se ha tenido que enfrentar a las críticas por lo que hacía con su vida. Según ha confesado, vive en una contradicción constante desde hace años.

El último desencuentro entre Alejandra Rubio y Joaquín Prat

Horas después, con más calma, también ha querido recordar la discusión vivida en plató. «Te voy a ser sincero: de la misma manera que ayer me fui de aquí con una sensación parecida a la tuya, volviendo a ver la entrevista no me parece que nuestra compañera Sandra Aladro hiciese ninguna insinuación sobre cuestiones médicas», algo que no ha sentado nada bien a Alejandra.

Se estaban refiriendo, para los que no lo recuerden, a que la periodista le recordó que en ¡De Viernes! dijo que llevaba «semanas escondiendo la tripa», una frase que sí salió de su boca durante la entrevista, pero que ella dijo en tono de broma, aunque parece que no se entendió así por todo el mundo.

Sobre las cuestiones médicas, Alejandra Rubio asegura que su enfado viene por conversaciones y comentarios que no se han visto en cámara por los espectadores, siendo cosas que ocurren en las pausas de publicidad y cuando se emiten piezas de vídeo. Eso los espectadores nunca podrán saber si es verdad o mentira, puesto que nunca se ha emitido, por lo que es la palabra de la ya ex colaboradora contra la de sus ex compañeros.