‘La isla de las tentaciones’: Álex cae en la tentación al tener sexo con Yaiza

La sexta edición de La isla de las tentaciones está dando mucho de qué hablar. Después de mucho tiempo reprimiendo sus ganas de estar juntos, finalmente Álex, pareja de Marina, se ha dejado llevar con su tentadora Yaiza, protagonizando el segundo edredoning de la edición.

Álex comentó ya en varias ocasiones que la conexión que había sentido con su tentadora era real, y que no solo se refería a nivel físico sino también mental. Durante las galas anteriores ya hicieron sonar las alarmas al traspasar los límites que Marina le había puesto.

«Me lo he pasado muy bien con ella. No sé que va a pasar. La noche con Yaiza la repetiría una y otra vez», aclaraba Álex tras su noche de pasión. Marina al ver las imágenes no podía creerse lo que estaba viendo: «Estoy muy decepcionada, Yo lo he hecho porque he sentido conexión con él real no besos de estar cachondo», le explicaba a Sandra Barneda.

«Es un sinvergüenza y estas cosas me las va a explicar a la cara. Estoy super decepcionada con él», comentaba. Sandra Barneda le preguntaba que qué le diría ahora mismo si le tuviese delante, a lo que Marina respondía muy seria: «Eres un mentiroso, que me decía que me amabas, que me quería y a mí después de esto, que ni me mire a la cara. El futuro que le espera a Yaiza al lado de Alex, que se vaya preparando», expresaba.

Después de la hoguera de confrontación y tras llegar a la villa, Marina decidía invitar a su tentador Manuel a dormir con ella, pero antes se aseguraba en dejarle claro que entre ellos no iba a pasar nada: «A diferencia de ellos, creo que nosotros lo estamos haciendo bien porque hemos sentido de verdad», le decía el soltero tratando de tranquilizarla.